Jaén Merece Más pide convertir EL Neveral en una residencia de mayores

Con el objetivo de dotar más plazas públicas de residencias de mayores, el Grupo Municipal de Jaén Merece Más presentará en el próximo Pleno del ... Ayuntamiento una moción que inste a la Junta de Andalucía a convertir el Hospital Doctor Sagaz en una residencia geriátrica de titularidad pública.

El portavoz de Jaén Merece Más, Luis García Millán, detalló que el motivo de la moción «es que ya hacen falta más de 300 plazas residenciales con carácter urgente en la provincia de Jaén». Además, detalló que tan solo el 20% son plazas públicas, y el resto «están saturadas».

«Las plazas concertadas están al 99,5% de ocupación y Jaén es donde menos oferta hay desde 2021. No se puede llevar a nuestras personas mayores a una situación de abandono, y la Junta de Andalucía tiene que, no solo redoblar sino ir mucho más allá, el esfuerzo económico para atender a la población mayor. Apostamos por la protección y la atención integral para nuestras personas mayores que les permita una vida digna e independiente», expresó el portavoz.

La moción del Grupo Municipal Jaén Merece Más incide en que el envejecimiento de la población en las provincias de interior es una realidad que afecta a una gran parte de la sociedad. Así, señaló que el Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo elaborado por CCOO determina que Jaén presenta el índice de envejecimiento más alto de Andalucía, con un 20% de la población mayor de 65 años y un 45% de éstos supera los 80 años

Así, desde el Grupo Municipal Jaén Merece Más pretenden denunciar «que hacen falta más. plazas para aquellos que no pueden permitirse una residencia privada y por ello, deben estar más de seis meses en espera para poder acceder a una plaza pública. En Jaén tenemos El Neveral, que está ubicado en un lugar inmejorable en pleno parque periurbano de Santa Catalina, que cuenta con la infraestructura, y que sería una magnífica residencia pública de mayores.»

Luis García Millán ha concluido aseverando que «estamos convencidos que el conjunto de la corporación municipal comparte la necesidad que tiene Jaén de aumentar los centros residenciales públicos para el cuidado de nuestros mayores, y dado que existe en nuestro municipio esa instalación disponible para construirla, pedimos el apoyo de todos los grupos municipales a esta petición que es por y para nuestras personas mayores».