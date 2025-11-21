Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada del Hospital Doctor Sagaz, conocido como 'El Neveral', en una imagen de archivo. IDEAL

Jaén Merece Más pide convertir EL Neveral en una residencia de mayores

Las formación presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una moción para instar a la Junta de Andalucía en un espacio con 300 plazas

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Con el objetivo de dotar más plazas públicas de residencias de mayores, el Grupo Municipal de Jaén Merece Más presentará en el próximo Pleno del ... Ayuntamiento una moción que inste a la Junta de Andalucía a convertir el Hospital Doctor Sagaz en una residencia geriátrica de titularidad pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 «Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín
  3. 3 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  4. 4

    Un cómic que te deja 'En vela'
  5. 5 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  6. 6 Una actividad orienta a la ciudadanía a defenderse ante los episodios de inundaciones
  7. 7

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén
  8. 8 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  9. 9 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno
  10. 10

    La trashumancia recorre más de 500 kilómetros en busca de los verdes prados de Vilches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén Merece Más pide convertir EL Neveral en una residencia de mayores

Jaén Merece Más pide convertir EL Neveral en una residencia de mayores