Jaén Merece Más estudia su posición sobre la cesión de la recaudación a la Diputación

Manuela Millán Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:09

Dudas de Jaén Merece Más. La cesión de la recaudación en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y multas que el Ayuntamiento de la capital pretende ceder a la Diputación Provincial no tiene el sí definitivo de Jaén Merece Más. Tras las críticas de la oposición, el PP, que califica de «infame y vasallaje» esta decisión que sigue su curso y podría ser una realidad a partir del próximo mes de enero, desde la formación local han pedido los informes detallados para tomar una decisión. El PSOE defiende que habrá un incremento de 4,5 millones de euros y «una mejora de la atención ciudadana».

«Jaén Merece Más ha tomado las precauciones necesarias y por eso hemos solicitado los informes necesarios para analizar si son favorables y estudiarlo al detalle. Eso no es vasallaje porque es cierto que recaudamos menos y tenemos una serie de carencias que se pueden mejorar», ha resumido la primera teniente de alcalde, María Espejo. Por eso, califica las palabras del PP de «ridículas» porque «ya se han cedido otras competencias durante la época del PP de Agustín González, que pretendía hacer lo mismo con una parte de esa recaudación al Gobierno central».

Así, ha preferido no apoyar de manera oficial, aún, la decisión. «Cuando tengamos los informes que hemos pedido, Jaén Merece Más hará lo mejor para esta ciudad. No vamos a tener miedo», ha subrayado. Eso sí, aclara que a los «trabajadores no les afecta esta decisión».

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha recordado que el PP ya decidió (en la época del 'popular' Javier Márquez) la gestión de los residuos sólidos. También se cedió con Millán como alcalde la gestión de las zonas infantiles. «Si no fue vasallaje en su momento por qué ahora sí», se ha preguntado. Además, recuerda que «solo hay cuatro ayuntamientos en la provincia, tres del PSOE y uno independiente, que gestionen la recaudación, el resto, todos los del PP, la tienen cedida». «El PP de Jaén le dice a sus compañeros que son vasallos entonces de Paco Reyes o de Pilar Parra», ironiza Millán.

Así, señala que «se trabaja para la mejora de la gestión y la recaudación del Ayuntamiento porque ese es el camino», teniendo en cuenta «las debilidades del Consistorio de Jaén».

Habrá equipo

En rueda de prensa, ambos han confirmado que la intención es acabar el mandato como coalición. «Jaén Merece Más y PSOE están trabajando, algo muy diferente a lo que ocurría con el PP, con quienes no había proyectos y además eran insensibles a la formación con la que gobernaba y no había planificación», ha resumido María Espejo.

Además, sobre el pacto de Gobierno entre PSOE y JM+ que los 'populares' creen que no se han cumplido en ninguno de los catorce puntos, Millán ha considerado que «no entiende de dónde sale ese desconocimiento» y ha señalado que «se trabaja y se cumple».