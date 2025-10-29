Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte de la ejecutiva de JM+. IDEAL

Jaén Merece Más decide por unanimidad presentarse a las elecciones andaluzas

El presidente de la formación, Juanma Camacho, afirma que han pesado los sondeos «que vaticinan pérdida de escaños para el PP»

C. C.

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:10

La junta directiva de Jaén Merece Más (JM+) ha decidido por unanimidad que presentará candidatura en las próximas elecciones andaluzas para «adentrar los intereses de ... la provincia de Jaén en la política regional».

