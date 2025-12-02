Jaén lidera la caída del desempleo andaluz con 1.300 parados menos en noviembre

Buenas noticias para el mercado laboral jienense en noviembre. El número de parados descendió en 1.295 durante el último mes hasta los 34.700. ... Esta bajada en porcentaje se traduce en una caída del desempleo de 3,6%, el mejor dato de toda Andalucía y el triple que la media de la comunidad autónoma, que se sitúa en el 1,15%.

Así lo indican los resultados hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran que los buenos resultados se cimientan en dos motivos. El primero es la gran respuesta del sector servicios en el mes de noviembre, antesala de la campaña navideña, pues el número de parados registra una caída de 717 personas, más de la mitad de las personas que han encontrado trabajo.

El segundo motivo es, como cada año, el inicio de la campaña de aceituna, que con la tendencia actual a los aceites 'verdes' cada año empieza antes. En concreto, el número de desempleados en la agricultura ha descendido en 457, y la previsión es que en el mes de diciembre se mantenga esta tendencia positiva cuando se enganchen las últimas cuadrillas al tajo.

El presidente de la Confederación de Empresarios (CEJ), Bartolomé González, muestra su satisfacción por los datos, si bien advierte que se sustentan en sectores estacionales, como la agricultura y servicios. Por ello, pone en valor «el esfuerzo de pequeñas y medianas empresas ante el aumento de costes laborales y materias primas», además de denunciar «sobrerregulación»

También se reduce el desempleo entre las personas que no habían poseído empleo antes (-88) y en la construcción (-63), aunque de forma más moderada. Por el contrario, el único sector que registra datos negativos es la industria, donde el paro ha crecido en 30 personas.

En ello incide Joaquín Armenteros, secretario de Empleo y Acción Sindical de CCOO Jaén, en cuya opinión los datos ponen en evidencia «problemas de competitividad y de mantenimiento del empleo industrial en la provincia, siendo especialmente preocupante la situación del sector de la automoción, lastrado por el mal momento que atraviesa el sector en Europa».

Brecha de género

Una de las materias pendientes del mercado laboral es la brecha de género. En concreto, de las 34.700 personas desempleadas dos tercios son mujeres (23.498) frente al tercio restante de hombres (11.202). El punto positivo es que esta tendencia parece no aplicarse en las nuevas generaciones, pues entre los menores de 25 años los resultados son similares, incluso un poco inferior en las mujeres (1.817 chicos frente a las 1.511 chicas).

Con respecto a los contratos firmados, el secretario de Empleo del PSOE de Jaén, Raúl Martínez, ha detallado que se han firmado casi 18.000 «frente a los 1.000 que se firmaban con el PP». «Es decir, estamos generando 18 veces más contratación indefinida que con la derecha», sentencia.

Si se hace un balance de la economía jienense durante el último año los resultados siguen siendo positivos, si bien más moderados y en consonancia con la media andaluza. En 12 meses el número de parados ha descendido en casi 3.000 personas (2.921). Esto supone una caída interanual del 7,76%, porcentaje muy similar al de la comunidad autónoma.

En lo que sí son muy positivos los datos también es en la afiliación a la seguridad social, con un aumento de 8.053 (3,40%). En términos interanuales, la cifra es negativa con 1.750 menos (0,71%).