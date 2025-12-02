Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la campaña de aceituna. IDEAL

Jaén lidera la caída del desempleo andaluz con 1.300 parados menos en noviembre

Es un descenso del 3%, el mayor de la comunidad, motivado por el inicio de la campaña de aceituna y los buenos resultados del sector servicios

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:33

Buenas noticias para el mercado laboral jienense en noviembre. El número de parados descendió en 1.295 durante el último mes hasta los 34.700. ... Esta bajada en porcentaje se traduce en una caída del desempleo de 3,6%, el mejor dato de toda Andalucía y el triple que la media de la comunidad autónoma, que se sitúa en el 1,15%.

