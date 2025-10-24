Jaén, «líder» en las cifras de turismo de interior en Andalucía

Enara López de la Peña Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 14:15 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Arranca la feria del turismo de interior, de la sostenibilidad y que sirve para descubrir «espacios únicos». Así lo ha destacado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en la inauguración de la XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro, que ha mostrado su «orgullo» por estar en su «tierra» en este acto, y en el que ha subrayado que Jaén es la provincia «que tiene mejor cifras de turismo interior», llegando a «liderarlo».

«Esto tiene que ver mucho con el turismo que ya buscan los andaluces y españoles, así como muchas personas del extranjero», ha declarado García a los medios de comunicación tras el acto inaugural de la feria que se celebra en Ifeja desde hoy hasta el domingo 26 de octubre.

Ha hablado de turismo sostenible y que «aporta al territorio», con espacios naturales «donde saben que su aportación es fundamental para el desarrollo del territorio», comentaba. Señalaba la importancia de estos eventos para impulsar un turismo que ayuda a la fijación de la población y que sirve para «descubrir espacios únicos dentro de la provincia». «Creo que esta feria es un revulsivo para seguir afianzando las cifras de turismo y el desarrollo económico», ha indicado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado que «hay que poner en valor el compromiso del Gobierno de España con la provincia y el apoyo e impulso recibido en los últimos años con una aportación realmente importante para construir un modelo de turismo que está enriqueciendo a la provincia de Jaén también desde el punto de vista cultural y social».

Fernández ha defendido «un modelo de turismo relacionado con nuestro modelo de vida y diferenciado al de sol y playa, con valores añadidos desde el punto de vista patrimonial, cultural, gastronómico y de naturaleza, y que está dando resultados porque seguimos creciendo en el número de visitantes». Por ello ha insistido en que «el sector turístico se ha convertido en una punta de lanza para la provincia de Jaén» y ha destacado su importancia estratégica para la economía y el empleo en la provincia.

Ha hecho un llamamiento al sector para que de la mano de las administraciones «se trabaje en reposicionar como destino a Jaén y su provincia, una vez que los proyectos y recursos puestos en marcha al amparo de estas inversiones estén a pleno rendimiento. El objetivo es ser más competitivos y sacar el máximo rendimiento a las oportunidades que ha representado para el sector el Plan de Recuperación o las inversiones procedentes de otras líneas de subvención».

Asimismo, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén y de Ferias Jaén, Paco Reyes, ha destacado «el buen momento que vive el turismo en la provincia de Jaén» y se ha referido a esta feria como «el mejor escaparate para mostrar nuestra rica y variada oferta turística, natural, monumental o gastronómica».

«Tierra Adentro es una feria que se ha consolidado como referencia del turismo de interior de Andalucía, además en unas fechas en las que podemos decir que vivimos un buen momento en el turismo en la provincia de Jaén«, ha asegurado, y hacía hincapié en que «nunca han venido tantas personas en verano a la provincia de Jaén, a pesar de las temperaturas que hemos vivido».

1.200 aniversario

Desde el Ayuntamiento de Jaén, la Primera Teniente Alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, acompaña de concejales del equipo de Gobierno municipal, ha calificado la feria como «muy importante» para la capital «pues se trata de una oportunidad para poner en valor y mostrar nuestra riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y de naturaleza».

Desde el Ayuntamiento están presentes con un expositor en el pasillo principal de 64 metros cuadrados en el que ofrecen «una especial atención gracias a la Vía Ferrata Fuente de la Peña, la reciente restauración del artesonado del salón Mudéjar del Palacio municipal del Condestable Iranzo, y como no, destacamos nuestro principales monumentos como el castillo de Santa Catalina, Catedral de Jaén y los jardines de Jabalcuz, además de incorporar una referencia a nuestro 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén».

El expositor contará, además, con la presencia de los aceites AOVE de cosecha temprana de las cooperativas de la capital, así como con la participación de empresas turísticas locales, que presentarán su amplia oferta de actividades y, como no, con la promoción de productos locales de empresas que se han adherido al 1.200 aniversario de esta capitalidad.