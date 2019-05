«Jaén se la está jugando» Javier Márquez, arropado por los miembros de su candidatura ayer en la presentación oficial. / POVEDA El candidato del PP a la alcaldía insufló optimismo a la campaña con su primer lleno | Javier Márquez estuvo arropado en la presentación de su equipo por cargos autonómicos del PP jienense, aunque no por el presidente provincial JUAN ESTEBAN POVEDA Sábado, 4 mayo 2019, 00:32

En los carteles, en los programitas de mano, en los vídeos, se insiste en que «Primero Jaén». Pero ayer, en la presentación de su equipo como candidato del PP a la alcaldía de Jaén, Javier Márquez puso primero otro mensaje: «Esta ciudad se la está jugando». Y expuso un panorama en el que empieza a brillar el sol que aspira a revalidar tras unos años de angustia permanente. Fue el de anoche un inicio de campaña potente, con los salones del hotel Condestable llenos. Un soplo de optimismo en una parroquia alicaída y preocupada por los resultados electorales del domingo pasado.

Apoyaron al alcalde Márquez buena parte del poder jienense que le queda al PP. José Antonio Miranda (manijero de las finanzas del SAS), el parlamentario Erik Dominguez, la diputada electa María Luisa del Moral, la delegada de la Junta Maribel Lozano y el delegado de Fomento Jesús Estrella. Mucha gente de Nuevas Generaciones, comenzando por su presidenta provincial Ana González. También el ex alcalde Miguel Sánchez de Alcázar, y los concejales que no repiten como Juan Carlos Ruiz, Juan José Jódar o Iván Martínez (que empezó hace cuatro años en Ciudadanos, luego fue no adscrito y finalmente se empotró entre los ediles populares). Había trabajadores del 'aparato' de San Clemente, pero no el presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ni los primeros espadas de su equipo. «Está en otros actos, presentando a otros candidatos», aseguró Márquez. Fuentes populares lo ubicaron en Cabra del Santo Cristo anoche. «Yo me siento arropado», dijo Márquez cuando fue preguntado al respecto.

El candidato recordó la complicada situación en la que el PP revalidó la Alcaldía en 2015, con el Ayuntamiento prácticamente quebrado. «Todos se quitaron todos de en medio. Pensaban que nos íbamos a estrellar y no nos hemos estrellado», resumió.

Años difíciles. Admitió que «en 2016 estuve a punto de irme, pasé cuatro o cinco días sin ir al Ayuntamiento. No había ni para pagar las nóminas. Esos años había un déficit anual de 49 millones de euros, eso no había narices de pararlo. Y ya era menos de lo que se gastaba en época de Carmen, que eran 80 o más. Ahora va por 4. Ese es el motivo por el que se ven cosillas», dijo sobre su gestión. Aunque apuntó al futuro.

«Jaén tiene que dar un salto y decir que es la capital de la provincial. Jaén ha pegado el subidón de su historia, y ahora esa capitalidad la necesita Jáen y su provincia. Otras administraciones no lo han reconocido, ni la Junta ni la Diputación ni el Estado. Tenemos que funcionar como capital», aseguró.

Habló de internacionalización. «El dinero está en la UE, y va a financiar que se junte con otras ciudades con problemas comunes y aporten proyectos conjuntos. También hay que digitalizarlo todo, que el Ayuntamiento esté en un teléfono» desde donde se puedan hacer todas las gestiones. Y advierte que ahora hay dinero: 20 millones para obras, cinco para empleo y otros servicios. Abordó también el tranvía: «Tiene que estar funcionando en menos de un año sí o sí. Sorprendente que el acuerdo 75-25 no se hiciera en 2011. Se ha tardado ocho años en aceptar que era metropolitano. Ahora se puede paga». Hay pulmón mantener un nivel de inversión de tres millones de euros anuales en mantener las calles.

«Lo del PGOU es que demandan a la Junta y la patada va a nuestro culo. Tenemos un plan de contingencia. Se va a tramitar todo como modificaciones puntales», precisó.

Sobre su elección como senador, dijo que si gana las municipales no se irá. ¿Y si no es alcalde? Entonces estará a disposición de lo que decida el partido.