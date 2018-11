Jaén grita en la calle «Ni una menos»

Si hasta el sábado eran 44 las víctimas de la violencia de género en España en lo que va de año, justamente ayer, cuando se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cifra volvió a variar. En Huesca, una mujer de 42 años fue asesinada en su domicilio, en el que se encontraban sus dos hijos, al parecer por su expareja, que fue detenido. La lacra aún está lejos de acabar. Por ello, unas 250 personas salieron en la calle ayer en Jaén para gritar «ni una más».

A las 12:00 horas partió la manifestación desde la calle Bernabé Soriano. La lluvia dio un respiro y permitió que los manifestantes -en su inmensa mayoría, mujeres- exhibieran sus pancartas. Al principio de la marcha, un grupo de mujeres caminaron unidas por una cuerda, simbolizando una fecha ancestral que representa a los ancestros de las víctimas, para visibilizar el daño social de la violencia de género. El conjunto se tiró al suelo y se puso en pie varias veces durante la protesta, mientras los asistentes coreaban «Si nos caemos nos levantamos». También estuvo presente el 'coro de las lijeras', que frotaron lijas como acto simbólico de l violencia. «Las rozamos para hacer el ruido que hace el patriarcado contra nosotras, que nos ataca», indicó Nani Merelo, una de las integrantes. La marcha estuvo asimismo muy marcada por el caso de 'La Manada', con alusiones constantes a la sentencia judicial y letreros con lemas como «Este cartel es casi tan cutre como la justicia que nos ampara».

«La única novedad es el miedo de que en la sociedad se pueda normalizar que un día, y otro y otro haya mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas», indicó María Jesús López Sánchez, miembro de Feministas 8M Jaén, que apuntó que pudo haber «confusión» ayer al haber varios actos en la misma mañana contra la violencia de género, aunque no se iban a «desanimar» por ello.

Decenas de razones

Entre los integrantes, decenas de razones para acudir a la manifestación. «No podemos permitir que asesinen a mujeres y se tome como si fuera un accidente de tráfico. No es un tributo a la modernidad, están asesinando a mujeres porque quieren ejercer su libertad», indicó Ángeles Padilla coordinadora de la asamblea local de IU. «Queremos aportar nuestro granito de arena, porque parece que las mujeres somos propiedad de los hombres. Queremos hacernos notar una vez más, no es suficiente todo lo que hacemos, tenemos que seguir en la lucha», afirmó por su parte Mari Carmen Joyanes.

Entre los asistentes, bastantes chicas jóvenes, como fue el caso de Ángela del Olmo y Macarena Moreno, dos cordobesas que cursan sus estudios en la Universidad de Jaén. «Siempre vamos allí, esta vez hemos querido venir aquí, porque las mujeres sufren violencia de género no solo en casa, también fuera de ella», indicó la primera. «Tenemos que venir a estas cosas porque normalmente no nos escuchan, y para algunos días que tenemos para que nos oigan tenemos que salir cuantos más, mejor», recalcó Macarena Moreno. Sara Martínez, concejala de Jaén en Común, acudió con su hija. A su juicio, «hablamos mucho de la importancia de la educación para erradicar el machismo, pero eso hay que vivirlo y enseñarlo en casa, en la escuela y en todas partes». «Que los niños vean lo que estamos reclamando porque en sus manos está que esto cambie», recalcó. Su hija portaba orgullosa un cuaderno con el lema «Yo soy feminista», convencida de que con su edad ya puede serlo.

María Dorado fue otra de las jóvenes asistentes, que acudió «a luchar por las que ya no están por haber perdido esta batalla». «Hace falta que se conciencie más la juventud, hay quien dice que no viene porque le da pereza, pero si no hacemos ruido no hacemos nada», apostilló.

Solo un puñado de hombres, en comparación con las féminas, salió ayer a la calle. Manuel Izquierdo fue uno de ellos, convencido de que ayer tenía que haberse manifestado «medio Jaén». «Somos gente muy pasiva, pero hay motivos suficientes para salir a la calle por la mujer maltratada, algo que pasa en cada casa, en cada puerta. El Gobierno tiene que poner medios, sobre todo en los centros escolares, para enseñar que la mujer es exactamente igual que el hombre», manifestó.

El colectivo gitano también tuvo representación en la marcha. Curro Camacho, miembro del colectivo Gitanos por la diversidad Ververipen, quiere «que el feminismo tenga en cuenta a las personas gitanas». «He venido porque las personas gitanas tenemos que estar aquí, el feminismo es cosa de todas y todos. Me parece un acto de cobardía estar en casa esperando a que nos resuelvan el problema, estamos luchando contra un sistema totalmente heteropatriarcal y luchamos por uno feminista, de igualdad», apuntó. Acudió acompañada de Paz Peña, que quiso mostrar que los hombres y mujeres gitanos tienen «objetivos comunes». «No se nos puede etiquetar con características negativas, luchamos por unos derechos que son los derechos de todos», recalcó.

Más actos ayer

Por otra parte, ayer por la mañana también se llevó a cabo un acto contra la violencia de género que organizó la Comisión de Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén, al que acudieron la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; la diputada de Igualdad, Francisca Medina; la candidata número uno del PSOE al Parlamento por la provincia, Ángeles Férriz; la concejala de Consumo, Comercio y Mercados de Jaén, Yolanda Pedrosa; y la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez. En el acto, celebrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, se leyó un manifiesto y un listado de las mujeres asesinadas en el último año.

También ayer se celebró la V Carrera Popular por la NO Violencia de Género organizada por el sindicato CSIF. El acto, que contó con dos carreras, la infantil y la de adultos, tuvo lugar por la zona del Bulevar de Jaén, con un recorrido de 1.100 metros y 4.500 metros, respectivamente. Antonia Ibáñez, secretaria de Coordinación de CSIF Jaén, hizo hincapié en que CSIF vuelve a organizar esta carrera -esta ya es la quinta edición- «con mucha ilusión, porque es un evento que une lo deportivo y con la lucha por la no violencia de género». «Es un granito más que pone el sindicato CSIF desde su área de Igualdad para terminar con este problema arraigado en nuestra sociedad», apuntó.

En este mismo sentido, Joaquín Álvarez, presidente de CSIF Jaén, declaró que el colectivo está aquí un año más para dar visibilidad a la lacra social que supone la violencia de género. «Desde CSIF insistimos en que la sociedad debe encaminarse hacia una igualdad real, una igualdad efectiva donde todos, hombre y mujeres, seamos iguales», manifestó. Por su parte, Reyes Chamorro, en su atención a los medios, valoró la actuación de CSIF con respecto a este problema de la violencia de género, que es la de recaudar fondos para algo muy importante como es la formación y la educación. «La mejor manera de trabajar para erradicar la violencia de género es la educación, por lo tanto aquí estamos apoyando un año más esta carrera», añadió.

Alrededor de 350 corredores se inscribieron en la carrera, y la recaudación íntegra de los dorsales irá destinada a la campaña de sensibilización de la Asociación Soles, que no solo ayuda a una concienciación de la sociedad sobre la igualdad y la problemática de la violencia de género, sino que incentiva a que en los colegios e institutos se piense y se debata acerca de este asunto.