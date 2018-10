Jaén, la eterna Penélope

Sea como fuere, las autonómicas andaluzas que nos ocupan y la persona de Susana Díaz en especial tiene tantos adeptos de por vida como críticos furibundos. El ejercicio de su política de gobierno es otro cantar. El teatro les sirve de metáfora a ambos para expresar su estado de ánimo.

Esperando a susana Antonio Agudo

Jaén espera siempre, como proclaman los azulejos de las tabernas «hoy no se fía, mañana sí»

La obra teatral de Samuel Beckett 'Esperando a Godot' fue publicada en 1952. Clásica muestra del teatro del absurdo cuenta la cotidianidad de dos vagabundos que esperan a tal Godot sin que al público nunca se le informe de por qué aguardan o en qué reside su importancia. Tampoco es un recurso para mantener la tensión. El telón caerá sin que el personaje que da título a la obra comparezca o averigüemos el papel que desempeña en la trama. Nos pidió Remedios Morente al compadre Agudo y a un servidor que con motivo de las elecciones andaluzas hablásemos de Susana Díaz y la provincia de Jaén. Con las escasas referencias hechas al drama de Beckett podría poner punto y final a este artículo puesto que ustedes son instruidos lectores que saben entender sin que se les dé todo mascado.

Abundaré, no obstante, en algunos aspectos porque mucho más absurdo que el teatro de la posguerra mundial es que haya una presa terminada en Siles que no riega los campos porque faltan las tuberías que los gobiernos de España y Andalucía, cuando han sido de distinto signo político, han aprovechado para verter licuada bilis contra el contrario. Ahora que socialistas gobiernan en ambos sitios, ¿por qué seguimos esperando a Susandot?

En uno de los diálogos de la obra un personaje les advierte a los dos protagonistas de que «¿no vendrá esta noche? No, señor. ¿Pero vendrá mañana? Sí, señor. Seguro». Jaén espera siempre, como proclaman los azulejos de las tabernas «hoy no se fía, mañana sí», un milagro que resuelva un futuro hipotecado a la contemplación del aforo de la cosecha de aceite, de las peonadas del PER, de las ayudas al olivar de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Subvenciones, limosnas, clientelismo. No cabe culpar a Susana Díaz de que ella tampoco haya venido. Llevamos cuarenta años de autonomía sin que ninguno de los presidentes andaluces haya comparecido. Susana Díaz es la última de un largo memorial de agravios. ¿La peor? A estas alturas, ¡qué más da! El final de 'Esperando a Godot' sirve para ilustrar todo lo que pudiere escribirse en renglones giennenses: «¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, vamos». Acotación del autor «no se mueven, telón». Bastaría con dejar de esperar mirando al cielo la lluvia y los milagros. O ignorar al oeste lo que pueda decidir Sevilla. ¡Es tan simple!: sólo hay que avanzar una pierna y luego otra. Se llama movimiento.

...Para que busque autor Antonio Agudo

En Jaén sabemos mucho de ofrendas y de altares vacíos en estas eternas campañas electorales

Cámbiame la copla por una ranchera y al PSOE por el PRI y vámonos todos de romería a Guadalupe o al Rocío para bañarnos en las multitudes que son las que, en todas las partes del mundo, sostienen los armazones de las estructuras políticas y sociales que se extienden de una década a otra década y a otra década... No es cierto que en Andalucía no haya habido cambios. Los hubo y profundos para que todo siguiera igual. Aquí no estamos en la Galicia del jurásico Fraga o en la Cataluña del pelágico Pujol. Aquí se cambia de presidente las veces que haga falta para seguir en este eterno presente en el que se fundieron un día el gobierno regional con el partido que lo sostiene. Así que ya sea por su mérito o el desmérito de la oposición, que nunca ha sabido ni podido forzar un relevo, no podemos aceptar que nos sigan diciendo a los andaluces que no sabemos votar. Elegimos entre lo que se nos ofrece y el resultado está a la vista en los últimos 40 años (curioso país éste que todo lo mide en cuarentenas) y el 2 de diciembre, con el alumbrado extraordinario de Navidad ya colocado, junto con los espumillones y los barrigudos papanoeles colgando del árbol pondremos las urnas junto al Belén.

Como los personajes de Pirandello, ya que hablas de teatro, amigo Medina, los candidatos van en busca de un autor que les escriba su papel político. Libretos impresos en papeletas electorales. Son cómo pastorcillos que se acercan con sus ofrendas de siempre: corderos que huelen a chotuno, quesos reveníos, miel echada a perder por el tiempo, mieses comidas de gorgojos, sayas tejidas con marras y sandalias que esconden agujeros en las suelas. Volverán a ofrecernos mercancía averiada. El cojín cervical de siempre en una caja nueva. Son malos remedos de los Reyes Magos que con una mano enseñan el oro y con la otra te birlan la mirra ocultos en la humareda del incienso que queman sus gabinetes y numerosos asesores. En Jaén sabemos mucho de ofrendas y de altares vacíos en estas eternas campañas electorales que resume en escena un personaje de Pirandello.

-Bueno, dar la apariencia de verdadero a aquello que no lo es, sin necesidad de hacerlo, señor; como un juego... ¿O acaso no es el oficio de ustedes dar vida en la escena a personajes fantasiosos?

Votemos más teatro