Jaén esquiva 'in extremis' el corte que iba a dejarla aislada por tren durante meses Obras para la línea de alta velocidad entre Jaén y Grañena en una imagen tomada en mayo

Las obras del tramo entre Grañena y Jaén de la línea de alta velocidad que unirá la capital jienense con Madrid marchan a buen ritmo y sin que vaya a ser necesario finalmente cortar la vía durante varios meses a final de año, una posibilidad que estaba sobre la mesa con muchas opciones. La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, confirmó ayer que las obras tendrán «impacto mínimo» en el tráfico de los trenes y que no será necesario el corte, sino que las obras se harán manteniendo la circulación normal. «Los viajeros ni se van a enterar de las obras», apuntó ayer. Madueño también mostró su satisfacción por esta decisión y destacó que se trata de una inversión importante, de 26,5 millones de euros, que se está ejecutando con total normalidad y que no hay motivos para no cumplir los plazos previstos .

El comité de empresa de Adif en Jaén temía que un corte dejase a Jaén sin tren no durante meses, sino durante años, como le ocurrió a Granada en una situación similar. Andrés Padilla, presidente del comité, confirmó también que finalmente se ha tomado la decisión de hacer la nueva vía sin cortar el tráfico, trabajando en paralelo durante el día.

En momento más delicado será la finalización del enlace entre la nueva construcción y lo que se aprovecha de la antigua, pero está previsto acometer estos trabajos de unión en cuatro puntos durante la noche sin que afecten al tráfico de los trenes.

«Es la solución más lógica, y se puede hacer con todas las condiciones de seguridad exigidas, ya que la distancia entre la nueva vía y la antigua así lo permite y cumple con todas las normativas. Interrumpir el servicio era muy peligroso porque podía dejar la estación de Jaén sin entradas y salidas de trenes durante mucho tiempo. Hablamos de años, como le ocurrió a Granada. Así que finalmente se ha impuesto la mejor solución, atendiendo a lo que había solicitado este comité de empresa en diversas ocasiones», aseguró ayer Padilla.

Así pues las obras en el tramo Jaén-Grañena se están realizando actualmente en turnos de día y con normalidad. Padilla comentó que el enlace se puede hacer en una semana en turnos de noche.

El corte que se ha esquivado obligaría que durante el tiempo que duraran los trabajos no entrase ni saliese ningún tren de la estación jienense y que, por tanto, todos los viajeros que compraran un billete a Madrid, Córdoba, Sevilla o Cádiz, se les llevaría en autobús hasta Espeluy, donde cogerían su tren. Eso para la ida, y en el trayecto de vuelta sería lo mismo, pero al revés. Tren hasta Linares-Baeza o Espeluy y de allí a Jaén, en autobús.

Alarma

Adif evitó en todo momento confirmar oficialmente el corte, del que sin embargo sí tenían noticia los sindicatos. En mayo pasado, el subdirector de Operaciones de Adif Sur, Juan Alberto Altun aseguró que «hay que ir viéndolo con el plan de obra. Lo que sí está claro es que, si hay algún tipo de afección al tráfico ferroviario, será la mínima posible».

El comité de empresa, por su parte, dio insistentemente la alarma sobre la posibilidad de dejar Jaén aislada por tren durante años si no se movían las teclas adecuadas para lograr una solución.

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, tampoco quiso desmentir el corte de vías para la capital en el mes de septiembre pasado en una entrevista concedida a IDEAL. «En la medida de las posibilidades que tenga como subdelegada del Gobierno impulsaré al máximo las obras para que se hagan en el menor tiempo posible. Aunque también es cierto que hay que mejorar las infraestructuras que tenemos, y para ello son necesarias obras y que el servicio se resienta durante algunos meses. Pues habrá que soportarlo», dijo al ser preguntada al respecto. Finalmente ese criterio de «mínimo impacto» es el que ha prevalecido.

La fecha oficial que las autoridades han dado para acabar las obras de este tramo es «antes de finales del primer semestre de 2019». Aunque se bajaran plazos más cortos: a finales de marzo o principios de abril podrían estar concluidos.

La obra, que es la única activa de la Alta Velocidad en la provincia, se divide en dos tramos. De los 13,6 kilómetros del trazado de este tramo, 7,9 corresponden a variante, en los que se construirá una plataforma de vía doble y superestructura de vía única, mientras que en los otros 5,7 kilómetros, lo que se hará es la renovación de la línea, incluyendo la sustitución de balasto, traviesas y vía con adecuación de plataforma y adaptación de la catenaria.

Sobre este tramo la subdelegada Madueño aseguró además que «estamos luchando por el tramo Jaén-Grañena y la doble vía. Mantenemos la reivindicación. Aunque dado que era una inversión programada y en marcha se ha optado por dejarla como estaba, de vía única, para seguir peleando para que se haga la doble vía en un futuro. Es importante para poder simultanear el tráfico de viajeros con el de mercancías».

El máximo de velocidad que los trenes podrán alcanzar en este tramo es de 220 kilómetros por hora, un incremento notable respecto a lo actual, aunque lejos de los más de 300 kilómetros por hora que caracterizan a este sistema.