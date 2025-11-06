Jaén, epicentro del turismo con la Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes

Todas las miradas del sector turístico apuntan estos días a Jaén, pues la provincia alberga la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes. ... Una cita que reúne a 240 profesionales y 120 asociaciones nacionales e internacionales procedentes de más de 60 países que disfrutan de actividades, charlas y eventos repartidos entre la capital, Úbeda y Baeza.

Una oportunidad única no solo para demostrar la capacidad de la provincia para albergar estos eventos, que también, sino para divulgar la calidad y variedad de la oferta turística del territorio. Así al menos lo señaló Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, durante la jornada inaugural.

«Jaén es algo más que 70 millones de olivos o más de 300 castillos y fortalezas. Es un destino impresionante, emergente, que ofrece cultura, historia, naturaleza, sostenibilidad y autenticidad», expresó. Respecto a la cumbre, señaló que «para defender los intereses comunes es necesario la fuerza y el trabajo colectivo del asociacionismo, es clave para la competividad, la renovación y para la influencia».

En el mismo sentido se manifestó el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, quien además de los ejemplos ya mencionados, quiso hacer referencia a que la provincia tiene el mayor bosque humanizado el mundo, por ser la mayor productora del mejor aceite de oliva y porque, además, invita a los visitantes a participar de la experiencia de producir el oro líquido a través del oleoturismo.

Cabe recordar que la provincia jienense cuenta con cuatro parques naturales y el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa, 300.000 hectáreas «con la mayor diversidad de bosque mediterráneo», expresó Estrella.

El delegado de la Junta también tuvo palabras para el patrimonio histórico de la provincia. «De los 97 municipios jienenses, 23 tienen conjuntos históricos singulares. Jaén cuenta con más de 500 Bienes de Interés Cultural, más de 2.500 yacimientos arqueológicos y dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a los que se suman más de 400 construcciones defensivas, la mayor concentración de toda Europa».

Además, Estrella afirmó que Jaén «no tiene nada que inventar, sino potenciar todo aquello que lo singulariza, porque llegar hasta Jaén es vivir una experiencia que apela al sentimiento, a las emociones, a lo que vive, a lo que se recuerda y a lo que no se olvida».

En la cumbre también hay espacio para destacar el protagonismo de la capital. Así lo señaló María Espejo, la Primera Tte. Alcalde y concejal de Cultura y Turismo, quien aseveró que el objetivo en esta cita es que se descubra a Jaén como destino con sello de calidad. «Allá donde vayan, que cuenten nuestras bondades. Las bondades de un destino turístico con un significativo patrimonio monumental, natural y gastronómico».

La Primera Tte. Alcalde también resalta el papel «fundamental» que desempeñan las agencias de viaje como sector estratégico, pues cuentan con la capacidad de influir en los gustos del público, generar empleo y riqueza y contribuir al desarrollo de industrias asociadas. Por ello, apuesta por el papel de las instituciones públicas, «para que, entre todos, seamos capaces de generar sinergias que complementen la experiencia del viajero en todas las propuestas de destino turístico y así ser cómplices, junto con ustedes, del alza de los marcadores turísticos».