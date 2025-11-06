Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración de la cumbre. IDEAL

Jaén, epicentro del turismo con la Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes

La cita, que reúne a 240 profesionales y 120 asociaciones nacionales e internacionales, reivindica a la provincia «como un destino impresionante»

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Todas las miradas del sector turístico apuntan estos días a Jaén, pues la provincia alberga la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes. ... Una cita que reúne a 240 profesionales y 120 asociaciones nacionales e internacionales procedentes de más de 60 países que disfrutan de actividades, charlas y eventos repartidos entre la capital, Úbeda y Baeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El obispo de Jaén se empapa del profuso y variado arte sacro de Andújar
  2. 2 El Mercado Medieval se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Parque de Colón
  3. 3 Doce días en la UCI de Jaén por un «fuerte golpe» propinado por un menor
  4. 4 5,2 kilómetros para retomar las obras de la Autovía del Olivar
  5. 5 La Guardia Civil esclarece 13 delitos de daños y robos en interior de vehículos en Villanueva de la Reina
  6. 6 Detenido por 13 delitos de robos y daños a coches en Villanueva de la Reina
  7. 7 ¿Quién pagará los 4,5 millones para la puesta a punto del tranvía?
  8. 8 El PP alaba el compromiso de la Junta con la zona
  9. 9 El olivar del futuro, en Jaén: un estudio analiza la producción y calidad de 17 nuevas variedades
  10. 10 El anuncio de la Junta sobre la Autovía del Olivar es una «tomadura de pelo electoralista», según el PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén, epicentro del turismo con la Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes

Jaén, epicentro del turismo con la Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes