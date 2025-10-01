Jaén ensalza con orgullo a la Policía Nacional en su día grande La plaza de Santa María acoge el acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios

Enara López de la Peña Jaén Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Un cielo en azul para saludar a los agentes de azul. La Policía Nacional ha celebrado la festividad de los Santos Ángeles Custodios en la plaza de Santa María de la capital jienense, a los pies de una Catedral que parecía henchida de orgullo por lo que representan los uniformados.

El sol ha golpeado con fuerza durante la mañana, así que los abanicos han sido parte complementaria del atuendo de los invitados, aquellas mujeres que se habían acordado de guardarlo en el bolso o todavía no lo habían sacado en este casi recién estrenado otoño.

Hasta casi un centenar de agentes se han dado cita para «recordar lo que implica» portar el uniforme y salir a la calle a atender a la ciudadanía. Así lo manifestaba la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris, que señala que «Jaén es segura por el trabajo incansable de mis compañeros; el que madruga para estar en la calle con los ciudadanos, el que vuelve de madrugada a casa y aún sonríe a su hijo», pues ellos «están donde nadie más está» y «no se puede tener gente más implicada que los que tengo como compañeros».

«Lealtad, servicio, honor, entrega y sacrificio son los faros que nos guían», apuntaba, y aseguraba que la Policía Nacional «no es un cuerpo inmóvil, se transforma con la sociedad», y que los agentes presentes y reconocidos en el día de los Ángeles Custodios son «ejemplo de lo que significa ser Policía Nacional».

Ampliar

Ha insistido en el «inmenso orgullo» que siente por sus agentes, y ha tenido palabras para el agente fallecido en Andújar hace dos años y el compañero de Úbeda que, fuera de servicio, fue herido al intervenir en un intento de robo, que ahora está bien y «con más fuerzas y ganas de servir». Ellos son muestras de que «el uniforme no es una coraza, es una segunda piel para darlo todo».

De igual modo, mencionó la muerte de otro agente en la capital jienense que se quitó la vida e hizo alusión a la importancia del cuidado de la salud mental. «Debemos hablar sin miedo, hay profesionales con los que tratar el tema, porque hay que cuidar de quienes nos cuidan y esto es también nuestra misión», afirmaba.

Cercano y eficaz

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ensalzaba el «equipo unido, cercano y eficaz» de las comisarías de la provincia, que «se han ganado la confianza de la ciudadanía» con sus buenas acciones.

Ha señalado que en Jaén los agentes esclarecen «prácticamente la mitad de los delitos denunciados», lo cual «habla mucho del rigor y la perseverancia» de los profesionales. «Este logro no sería posible sin el apoyo de otros Cuerpos y órganos judiciales», ha matizado, lo cual ayuda a «crear un escenario de tranquilidad en la comunidad».

«Soy consciente de vuestro compromiso y hay que seguir reforzando la formación y las medidas para la atención de las víctimas de violencia machista y los menores», declaraba, en la implicación de la lucha contra el maltrato y los abusos sexuales. Asimismo, ha hecho hincapié en los «esfuerzos contundentes con más efectivos e infraestructura», como la construcción de la nueva comisaría en Andújar «ya en fase final» y la cesión del Ayuntamiento de Jaén del terreno para la creación de la futura ubicación de la comisaría en la capital, para «dotar de instalaciones modernas y funcionales». Pues el objetivo final es «más policías más preparados para garantizar la protección de la ciudadanía».

Reconocimientos

Además del subdelegado de Gobierno y la comisaria jefa, al acto también han acudido, entre otros, el alcalde, Julio Millán, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, que se han sumado a la entrega de reconocimientos.

Entre ellos, se ha otorgado la cruz al mérito policial con distintivo blanco al teniente de la Guardia Civil de Jaén Carles Ignaci y al abogado fiscal de la sección territorial de Úbeda David Ocañas. Entre los que han recibido el Premio Amigos de la Policía estaba Rafael Morales, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén, y la Caja Rural de Jaén.

Ampliar

A continuación, se ha realizado el homenaje a los caídos y los asistentes han tenido la oportunidad de escuchar el himno de la Policía Nacional, 'Tesón de hierro', del Orfeón Santo Reino de Jaén.

Asimismo, se ha llevado a cabo una demostración de recursos y un helicóptero ha sobrevolado la plaza, seguido de un dron, para terminar con el pase de la unidad canina (representados por Gamora y Gimli), a caballo y un coche capaz de reconocer cientos de matrículas en minutos.