Jaén echa de menos a seis de los suyos Magdalena y Ángel, padres del joven Ángel Culpián, desaparecido en Linares. / IDEAL La de Christian Foronda, tras un mes en paradero desconocido, ha sido la última en esclarecerse de la peor manera posible Estas desapariciones traen de cabeza a los investigadores y mantienen en vilo a los familiares LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 7 enero 2019, 01:27

Cuando salta la alarma de un desaparecido, es inevitable pensar en qué sentirán sus familiares. Angustia, incertidumbre, pánico. Unos sentimientos comunes en las seis desapariciones que a día de hoy siguen sin resolverse en la provincia de Jaén. Familias rotas y muchas hipótesis que no han llevado a ningún lado.

La última en esclarecerse este mismo fin de semana, de la menor manera posible, ha sido la de Christian Foronda, el joven de 18 años residente en Granada que se había trasladado a Cortijos Nuevos, donde vive su madre, para trabajar en la aceituna. Anteayer apareció su cuerpo sin vida en el campo (ver vinculada en página 9).

Miguel Ángel López Restrepo, un colombiano de 32 años, es el desaparecido más reciente del que nada se sabe a día de hoy. Fue visto por última vez en la Feria de San Lucas de este año, y nunca regresó al piso de alquiler que compartía. Fue su exmujer la que presentó la denuncia, unas semanas después. En este caso, la Policía alerta de la falta absoluta de pruebas. No se sabe nada. «Que pase mucho tiempo entre la desaparición y la denuncia nos complica mucho las cosas, porque las pocas pistas que podamos tener las hemos perdido», indica el Cuerpo.

La desaparición de Jesús Muñoz Armenteros también trae de cabeza a los investigadores. Trabajaba como celador del hospital y tenía 61 años cuando se le perdió la pista, en mayo de 2016. La denuncia fue interpuesta por la hija del desaparecido. Seis equipos compuestos por miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y GREA se esmeraron en su búsqueda, sin éxito.

Desde 2002

Ángel y Magdalena no saben nada de su hijo Ángel desde el 25 de mayo de 2002, cuando a las nueve y cuarto de la noche se marchó de casa, en el barrio de Santa Ana de Linares. Tenía 22 años. Dijo que volvería en un rato, pero no volvió. Cuando se cumplió el décimo aniversario de la desaparición, el padre revelaba que aún les quedaba una esperanza. «Pequeña, pero aún es posible. Conocemos casos de personas que han aparecido después de 17 años. Lo que queremos es alguna noticia, alguna pista, para una cosa o para otra», decía el padre.

Un policía ya retirado que estaba en Linares cuando buscaron a Ángel en 2002 recuerda que «se agotaron todas las vías». Al día siguiente de la desaparición la familia preguntó a los amigos. Nada. Luego pegaron carteles con su foto y sus datos. Y fueron a la Comisaría a poner una denuncia. Primero lo buscaron en Linares y en Cazorla. Luego en Granada, Córdoba, y después en toda España. Fueron a los medios de comunicación. A un detective. A un vidente. Nada.

Otro caso sonado fue el de Antonio Moreno Moreno, El 'Tostado'. Miembro del clan de los Pikikis. Se le perdió la pista en una noche de octubre de 2006, en un club de carretera cerca de Andújar. Meses antes su hermano Diego había matado de un disparo en la cabeza a un miembro del clan rival de los Mallarines. Había juramentos de venganza. Al 'Tostao' se le tiene por un hombre tranquilo y mucho menos explosivo que su hermano Diego. Apenas si se le conocen problemas con la ley o con los Mallarines. Aparentemente no tiene nada que temer. Sin embargo, desaparece repentinamente. Su familia denunció días después su desaparición en la Comisaría de Policía de Úbeda. En julio de 2009 juzgaron a Diego el 'pikiki' por el crimen de 2006 y ante el tribunal expresó en voz alta lo que era ya un secreto a voces. «A mi hermano lo han matado y a mí me esperan para matarme también».

Nada se sabe tampoco de Juan Carrillo, vecino de Linares de 52 años en paradero desconocido desde el 13 de junio de 2013. De fondo una turbia historia de drogas como hipótesis de que podría explicar lo ocurrido. A día de hoy tanto la familia del desaparecido como la Policía barajan un fatal desenlace como la hipótesis más probable.

Veinte días después de la denuncia la Policía detuvo a siete personas. Tras tres años de pesquisas, el juzgado encontró indicios para sentar en el banquillo a tres de ellos. Aunque del Juan Carrillo nada se sabe de momento.

El otro caso mediático sin solución se produjo en Villacarrillo. Desde el 17 de diciembre de 2013 no se sabe nada de Tidiany Coulibaly, jornalero de Mali. Hubo un acusado de su secuestro. De ese cargo fue declarado inocente. Así que a día de hoy el caso está cerrado, y Coulibaly sigue oficialmente desaparecido.

Los amigos y compañeros de Tidiany Coulibaly se manifestaron para pedir que no cesara la búsqueda, insistiendo en que era «muy extraño» que se hubiera ido sin avisar siquiera, a pesar de que cuando su primo denunció la desaparición un día después señaló que «se había llevado una mochila con efectos personales». La manifestación degeneró en importantes disturbios.

Denunciar cuanto antes

La Policía Nacional insiste en que el protocolo de las desapariciones ya no es como antes, que había que esperar 48 horas para denunciar, y recomiendan hacerlo lo más pronto posible. «Pedimos que se denuncie, que no se esperen, que luego siempre hay tiempo para quitar la denuncia», indica. Un ejemplo son los centros de menores, donde los chicos tienen una orden de entrada. «Cuando pasa una o dos horas y no han aparecido vienen y denuncian. Si aparece después, la quitan, no pasa nada», aclara el Cuerpo.

Desde la Policía explican que hace poco una mujer se alarmó porque su marido había ido a buscar espárragos a las 16:00, y por la noche no había llegado. Lo encontró el helicóptero de la Benemérita: le había dado un infarto y había fallecido en el acto. «La mujer actuó bien, percibió una actitud anormal y acudió a denunciar», explica el Cuerpo.

Además, recuerda que el protocolo es para todo el mundo exactamente igual, aunque la alarma es quizás aún mayor cuando desaparece un menor. Con los acontecimientos de los últimos años, las mujeres centran también el foco de atención. «En terrorismo y agresiones sexuales los antecedentes de los condenados duran de por vida, nos interesa. No podemos vigilarlos, pero así los tenemos localizados, pero en Jaén no tenemos depredadores sexuales», asegura la Policía.