El PP de Jaén duda de la continuidad del World Padel Tour y el Ayuntamiento contesta La catedral podría dejar de presenciar pádel de élite. / AFE El PP habla de la pérdida del evento por la negativa de Julio Millán a que se celebre en la Catedral y el concejal de Deportes niega cualquier decisión J. MUDARRA Jaén Martes, 27 agosto 2019, 00:53

El World Padel Tour va a dar que hablar y no precisamente por lo deportivo. Ayer el PP de Jaén lamentaba en una nota de prensa que Jaén fuese a perder la organización de una de las pruebas del torneo. Al parecer el problema reside en que el nuevo equipo de Gobierno habría negado la posibilidad de que este evento se siga celebrando a los pies de la Catedral de la Asunción, algo que en juicio del Partido Popular supondría el perder definitivamente la organización de una de las pruebas del recorrido mundial. Pero no se han quedado los azules en mostrar su preocupación.

En el comunicado de los populares se recoge una durísima crítica del concejal Javier Márquez hacia Francisco Reyes al preguntarse «si tal desgana viene alimentada directamente desde la Diputación de Jaén y su presidente, Francisco Reyes, que como auténtico alcalde en la sombra de la ciudad, intenta derivar todos los beneficios políticos, culturales y económicos a las poblaciones donde gobierna el PSOE, en detrimento de la capital».

«Resulta llamativo, que mientras capitales de toda España intentan conseguirse un hueco en el calendario de esta competición internacional, y poder así codearse con ciudades como Londres, Bruselas, Buenos Aires o ciudad de México, además de Madrid y Barcelona, aquí dejemos pasar una oportunidad como ésta, tirando por la borda el gran trabajo de los dos últimos años», añade el comunicado de los azules.

La respuesta del Ayuntamiento de Jaén no se hizo esperar y, además de informar de que no se ha tomado ningún tipo de decisión al respecto de la continuidad o no de este evento, afirmó que todavía no se ha pagado nada de la anterior edición.

El concejal de Deportes, Carlos Alberca, señaló que «el expediente de casi 400.000 euros sigue pendiente íntegramente». También explicó que la Concejalía está intentando cerrar esa cantidad porque es condición imprescindible para que la prueba se siga celebrando. «No hemos cotejado con otras áreas municipales qué hay además de esta cantidad, pues estamos seguros de que la cifra es absolutamente provisional», añadió Alberca acerca de la posibilidad de que haya más facturas por pagar.

También matizó que no tienen documento que apoye el anuncio que se hizo en mayo sobre los dos próximos torneos, minando la credibilidad del anuncio que hizo el equipo de Gobierno de Javier Márquez acerca de que se había llegado a un acuerdo con World Padel Tour para dos temporadas más.