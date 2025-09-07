Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Labores de mantenimiento, en una imagen de archivo. Ideal

Jaén destina este nuevo curso 500.000 euros al mantenimiento de los 19 colegios públicos

Destaca la implantación de paneles solares en una decena de centros para que ganen en sostenibilidad

E. L.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:42

El Ayuntamiento de Jaén ha destinado este nuevo curso 500.000 euros al mantenimiento de los 19 colegios públicos de la capital y retoma su atención continuada tras detectar un deficiente trabajo en conservación de centros, asignatura pendiente del anterior gobierno local.

El Consistorio suma este importe a dos intervenciones ya en funcionamiento, una destinada a la implantación de paneles solares en una decena de centros para que ganen en sostenibilidad y eficiencia energética, y otro de mejora de cubiertas y su mantenimiento, según ha informado en una nota.

En total, y junto al trabajo de mantenimiento de calderas y de los sistemas de aire acondicionado mediante climatización adiabática, el Ayuntamiento cifra en casi un millón de euros las partidas destinadas este curso a los colegios públicos de la capital.

La concejala de Educación, Eva Funes, ha señalado que tras pasar sin un contrato de este tipo el curso 2024/25 el Ayuntamiento de Jaén retoma con el nuevo equipo de Gobierno esta atención a los centros educativos del que este contrato de 500.000 euros es piedra angular.

Visitas

De este modo, el proyecto atiende demandas que los equipos directivos de los colegios han priorizado en las visitas realizadas por las áreas de Educación y Mantenimiento Urbano, que dirigen Eva Funes y Javier Padorno, respectivamente, a lo largo del primer tramo del año 2025.

Las intervenciones solicitadas por los centros se centran en el refuerzo de muros, pintura de espacios comunes y aulas, construcción de rampas de acceso, arreglos en los gimnasios y patios para sustitución de suelos y embaldosados, mejora de carpintería exterior y cerramientos y mejora de parterres y zonas verdes, entre otras muchas intervenciones.

