Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La cita tiene lugar en el Salón Guadalquivir. Ifeja

Jaén debate sobre el uso responsable de la IA en el Ejército

El evento reúne a representantes del Ministerio de Defensa, instituciones internacionales como la OTAN y expertos académicos, entre otros

E. López

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Arranca la 'I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar', un evento que nace con el objetivo de crear un espacio para el ... debate multidisciplinar sobre los retos, oportunidades y desafíos que presenta la incorporación de la IA en el entorno de la Defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  2. 2 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  3. 3 Desestimado el recurso del hombre condenado por violar a una mujer en un aparcamiento de Jaén
  4. 4 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  5. 5

    El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar
  6. 6 «Nos consideramos engañados»: Los acusados de la estafa inmobiliaria en La Carolina se culpan entre sí
  7. 7 Impulsan un proyecto «pionero» de energía agrovoltaica en cinco municipios de Jaén
  8. 8 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  9. 9 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  10. 10 Sorpresa en la Junta ante las declaraciones del rector de la UJA, que desmienten

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén debate sobre el uso responsable de la IA en el Ejército

Jaén debate sobre el uso responsable de la IA en el Ejército