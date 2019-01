El PP de Jaén dará libertad de pactos en las municipales, con «líneas rojas» El PP de la provincia ha celebrado este miércoles un consejo de dirección. / LIÉBANA El presidente provincial confía en la capacidad negociadora del partido ante el «órdago» de Vox JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 9 enero 2019, 13:31

«Hay líneas rojas programáticas que van en nuestro ideario, que no se deben de cruzar», ha declarado este miércoles el presidente provincial del PP jienense, Juan Diego Requena, a preguntas de los periodistas sobre si la dirección del partido dará libertad a la hora de pactar tras las elecciones municipales de mayo próximo. «Cada uno de los candidatos a alcalde y alcaldesa conoce mejor que nadie la situación y necesidades de su pueblo y estoy convencido de que, con la supervisión por supuesto del partido, tutorizando esos pactos, no va a haber ningún problema para garantizar la gobernabilidad y el partido nunca será un obstáculo en ese sentido», ha añadido.

Requena ha comparecido antes de comenzar el consejo de dirección del PP provincial, que ha abordado las elecciones locales y europeas de esta primavera y la negociación para formar gobierno en Andalucía tras los comicios del día 2 de diciembre pasado. Preguntado por las exigencias que ayer planteó Vox, las ha calificado de «órdago a mayores» y que «muchos de esos puntos no son aceptables y está poniendo en riesgo el cambio en Andalucía». Ha reconocido que tras el 2-D hubo «una ilusión renovada porque había un bloque de cambio», que Vox «dijo en su día que no pretendía nada y que no iba a ser un obstáculo para la investidura», pero que «ahora ha cambiado con propuestas que chocan de frente con lo que son los principios del Partido Popular».

El presidente del PP jienense han incidido en que las medidas económicas planteadas por Vox, sobre todo en lo relativo a la bajada de impuestos y demás, «son asumibles, pero otras no». Ha dicho confiar «plenamente en la capacidad negociadora del responsable del PP a nivel... andaluz, para despejar esas condiciones que pone Vox» y ha recordado que tienen un acuerdo con Ciudadanos, de 90 puntos, con 21 a aplicar en los cien primeros días de gobierno. «Es el cambio que necesita Andalucía y no que Susana Díaz se esté frotando las manos viendo cómo el bloque de cambio impone una serie de propuestas que son un poco difíciles», ha dicho.

Panorama muy abierto

Requena ha hecho una lectura «muy abierta» del actual panorama político, pero ha subrayado que tienen una ventaja respecto a los demás, con referencias implícitas sobre todo a Ciudadanos, como son «la firmeza de los principios, la implantación territorial, un partido que lleva trabajando toda la democracia en el bienestar y beneficio de los vecinos en cada uno de los 97 municipios de Jaén, un partido que tiene las ideas claras, que siempre ha defendido las mismas ideas, no somos la ocurrencia ni la flor de un día, y una fuerza solvente que ha superado ya las dificultades del pasado, con un vigor y una energía renovada».

El dirigente ha añadido que los objetivos para los próximos meses son terminar de definir los 97 candidatos (en la convención de febrero), «fijar el programa electoral marco además de las individualidades de cada municipio» y «salir a ganar las elecciones», manteniendo «el máximo numero de concejales, alcaldes e ir a por la Diputación Provincial». Y pensado en las elecciones europeas, la negociación futura de la PAC. «Ser como siempre hemos sido los defensores a ultranza de la agricultura, del desarrollo rural y del aceite de oliva», en un Parlamento europeo que espera igualmente más abierto.