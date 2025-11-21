«Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín

«Soy de Jaén». Con esta confesión sorprendía recientemente el actor Ricardo Darín, durante una entrevista que le realizaban en el programa de televisión argentino ... Otro día perdido. En él contó que, en el momento de la obtención de la ciudadanía española, tenía que elegir una ciudad y escogió Jaén «porque me sonaba bien».

Durante el programa relató, entre bromas con el presentador, que al adquirir la ciudadanía española le dijeron que escogiera una ciudad del país. El actor, sin conocer la ciudad, optó por la ciudad jienense por su sonoridad, por lo que puede alardear de haber «nacido en Jaén».

En la televisión explicó que, a lo largo de su carrera, le había tocado trabajar con otro 'vecino' jienense y, al comentárselo, este le dijo «¿me estás jodiendo?». Una anécdota que ha sorprendido tanto en Argentina como al otro lado del Océano y, especialmente, en Jaén, que su relación más próxima es cuando se sacó una fotografía con un cartel que indicaba que estaba a 110 kilómetros de Jaén.