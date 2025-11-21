Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín

El reconocido actor argentino explica en un programa de televisión su unión con la ciudad jienense

E. L.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:26

«Soy de Jaén». Con esta confesión sorprendía recientemente el actor Ricardo Darín, durante una entrevista que le realizaban en el programa de televisión argentino ... Otro día perdido. En él contó que, en el momento de la obtención de la ciudadanía española, tenía que elegir una ciudad y escogió Jaén «porque me sonaba bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

