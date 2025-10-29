Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jornada sobre ciberseguridad. Innovasur

Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»

La Fundación Innovasur inaugura las 'Jornadas sobre Ciberseguridad y Resiliencia en Infraestructuras Críticas'

E. López

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:25

Ante el aumento de ciberataques y la necesidad de fortalecer la «resiliencia tecnológica» en campos estratégicos, la Fundación Innovasur ha inaugurado en su sede en ... Jaén las 'Jornadas sobre Ciberseguridad y Resiliencia en Infraestructuras Críticas', un encuentro que reúne durante dos días a expertos, instituciones y empresas para analizar los principales retos que afrontan las infraestructuras críticas, especialmente relacionados con la gestión del agua.

