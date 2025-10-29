Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»

Ante el aumento de ciberataques y la necesidad de fortalecer la «resiliencia tecnológica» en campos estratégicos, la Fundación Innovasur ha inaugurado en su sede en ... Jaén las 'Jornadas sobre Ciberseguridad y Resiliencia en Infraestructuras Críticas', un encuentro que reúne durante dos días a expertos, instituciones y empresas para analizar los principales retos que afrontan las infraestructuras críticas, especialmente relacionados con la gestión del agua.

En la apertura de las jornadas, han participado Juan José Prieto Verdejo, CEO de Innovasur; Carlos Córdoba, jefe del área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN); Enrique Pérez de Tena, jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE); Federico Bolívar Hernández, presidente del Comité Coordinador CSIRT.es; y Carlos de Irigoyen Jara, gerente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía).

De esta forma, Jaén se convierte durante dos jornadas, a través de la Fundación Innovasur, «en el epicentro nacional de la ciberseguridad» gracias a la participación de organismos de primer nivel en el sector, así como de fabricantes y compañías líderes en el ámbito de la ciberseguridad.

«Estas jornadas suponen un punto de inflexión para Jaén, Andalucía y España, que se consolidan como referentes en el ámbito de la ciberseguridad aplicada a las infraestructuras críticas», destacaba el CEO de Innovasur, Juan José Prieto. «Nuestro objetivo es conectar la formación, la investigación y la práctica real en un mismo espacio para fortalecer la resiliencia digital del país y preparar a las próximas generaciones de profesionales», añade.

Por su parte, la directora de la Fundación Innovasur, Mercedes Villegas, subrayaba la importancia de crear sinergias entre instituciones, empresas y centros de conocimiento. «La ciberseguridad no es un desafío aislado, sino un compromiso compartido. Desde la Fundación aspiramos a ser ese punto de encuentro que una talento, innovación y compromiso para proteger los servicios esenciales de nuestra sociedad», afirmaba.

Ponencias y simulaciones

La sede de la fundación, ubicada en el antiguo Centro de Inteligencia Competitiva para la Innovación Comercial (CETICOM) de la capital jienense, ha acogido a más de 80 personas que, a lo largo de dos intensas jornadas, participan en demostraciones técnicas, ponencias estratégicas y simulaciones de alto nivel, incluyendo un caso práctico de 'Capture The Flag' (CTF) centrado en infraestructuras híbridas comprometidas.

En este ejercicio se analizan técnicas de persistencia, contención y forense digital en entornos SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), fundamentales para el funcionamiento de servicios críticos.

En paralelo, fabricantes del sector presentarán sus últimas innovaciones en materia de ciberdefensa industrial, mientras que expertos del CCN-CERT o el MCCE ofrecen conferencias centradas en la seguridad nacional, la protección del ciberespacio y la gestión del riesgo tecnológico. La sesión de clausura incluirá una mesa redonda sobre 'Identidad en Infraestructuras Críticas' con representantes de ASA Andalucía, RootedCON, Zscaler, Semperis e INNOVASUR.