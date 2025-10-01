Jaén contará con el servicio VIDOC para renovar el DNI o el pasaporte a domicilio

Poder sacarse o renovar el DNI y el pasaporte sin tener que desplazarse. Es lo que busca la nueva iniciativa de la Policía Nacional de ... Jaén que ha anunciado que contará con este servicio próximamente conocido como Vehículos Integrales de Documentación, VIDOC.

Así lo ha anunciado la comisaria jefa de la Policía Nacional, Layla Drys, en los actos de celebración por los Santos Ángeles Custodios. «La Policía se transforma con la sociedad, se adelanta a los desafíos y sirve con eficacia», decía, y aprovechaba la ocasión para comunicar que «se va a dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía», que pedían «algo tan sencillo y necesario» como poder hacerse el DNI o el pasaporte sin tener que recorrer largas distancias, «algo que podrán hacer con los VIDOC».

De esta forma, «no serán los ciudadadanos los que se desplacen, sino que seremos nosotros los que vayamos a ellos, para que un derecho tan básico se resuelva de forma fácil, digna y cercana», señalaba.

En la DANA

Fue en febrero de este año cuando desde el Ministerio de Interior se explicaba que los Vehículos Integrales de Documentación –VIDOC- han sido desarrollados dentro del Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía para mejorar la eficacia, eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas.

Para ello, tras la adquisición de los vehículos, se ha realizado una transformación con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que permite expedir los DNIs y los pasaportes de manera instantánea en cualquier punto del país.

Los vehículos VIDOC prestaron servicio por primera vez en Valencia para facilitar la expedición del DNI, de manera gratuita, a los ciudadanos afectados por la DANA y tienen la capacidad de expedir tanto el pasaporte como el DNI de forma instantánea.