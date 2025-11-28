Jaén consigue diez medallas en las Olimpiadas de FP

Un total de 93 estudiantes han sido premiados en el VIII Campeonato de Formación Profesional AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de Formación Profesional, que en ... su fase autonómica se han celebrado en el palacio de Ferias y Congresos de Jaén, provincia que ha acogido por primera vez este campeonato.

En el acto de clausura se han entregado las medallas a los alumnos que mejor han demostrado sus habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios. En el medallero de AndalucíaSkills 2025, los estudiantes que más medallas de oro han obtenido pertenecen a centros educativos de las provincias de Málaga y Córdoba, con diez y siete, respectivamente. Málaga también ha dominado el global del medallero, con un total de 23 preseas, seguida de Sevilla con 22, Córdoba (13), Jaén (10) Granada (8), Almería (7), Cádiz (6) y Huelva (4).

Los estudiantes de la provincia de Jaén que han logrado alzarse con alguna medalla han sido: en la modalidad de Estética, Lucía Arenas, del IES Himilce de Linares ha conseguido la medalla de Bronce; en la modalidad de Escaparatismo y Visual Merchandising, Curro Martínez, del IES Cástulo de Linares se ha alzado con la medalla de Oro; en la modalidad de Mecatrónica, los alumnos Andrea Sánchez y Juan Carlos Denia, del IES Las Fuentezuelas de Jaén, han conseguido la medalla de Oro y en la modalidad de Diseño Mecánico CAD, Pedro Luis Garrido, del IES Reyes de España de Linares ha conseguido la medalla de Bronce.

Asimismo en la modalidad de CNC Fresnado, Miguel Ángel Moreno, del CPIFP El Valle de Jaén ha conseguido la medalla de Plata; en la modalidad de Soldadura, María Troyano del CPIFP El Valle de Jaén ha conseguido la medalla de Bronce; en la modalidad de Control Industrial, Gabriel Balboa, del IES Los Cerros de Úbeda ha conseguido la medalla de Bronce; en la modalidad de Fontanería y Calefacción, Juan José Cantero, del CPIFP El Valle ha conseguido la medalla de Plata y por último en la modalidad de Instalaciones Eléctricas, Alejandro Laínes del IES Las Fuentezuelas ha conseguido la medalla de Bronce.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha subrayado que esta competición ha puesto de manifiesto la excelencia, el talento y la capacidad de innovación de la Formación Profesional de Andalucía. Además, ha resaltado que en estas 'olimpiadas', en la que han participado 180 alumnos, 166 tutores y 28 profesores expertos, han servido para evidenciar el alto nivel educativo de la FP, su estrecha vinculación con el sector empresarial y una oportunidad real de cualificación y empleo.

Castillo ha dado la enhorabuena a todo el alumnado participante y, de forma particular a quienes han sido premiados por la calidad de sus trabajos y profesionalidad. También ha hecho una mención especial a los docentes por su firme compromiso con la FP. «Vuestro trabajo es fundamental para el progreso de Andalucía y para el futuro de los jóvenes que han elegido estos estudios que facilitan el acceso al mercado laboral», ha subrayado.

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid el próximo mes de febrero. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de Formación Profesional que mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.