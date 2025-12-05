Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las distintas instalaciones del Conservatorio. IDEAL
Obras públicas

Jaén tiene uno de los conservatorios más «relevantes de Europa»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de la capital, Julio Millán, visitan el nuevo centro que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre

Manuela Millán

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:08

Visita al Conservatorio de Música, en marcha desde septiembre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado, junto al alcalde, Julio Millán, ... y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, la nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de la capital en la que se ha invertido 12 millones de euros, entre las obras y la dotación de equipamiento del centro, especialmente en instrumentos para los que fue necesario varias reivindicaciones del alumnado, que trasladó que no eran suficientes los previstos en un principio.

