Jaén tiene uno de los conservatorios más «relevantes de Europa»

Visita al Conservatorio de Música, en marcha desde septiembre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado, junto al alcalde, Julio Millán, ... y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, la nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de la capital en la que se ha invertido 12 millones de euros, entre las obras y la dotación de equipamiento del centro, especialmente en instrumentos para los que fue necesario varias reivindicaciones del alumnado, que trasladó que no eran suficientes los previstos en un principio.

«Jaén suma y sigue. Y lo hace a lo grande. Solo hay que entrar en este espléndido conservatorio para darse cuenta de la envergadura de esta infraestructura llamada a convertirse en uno de los centros formativos musicales más relevantes no solo de Andalucía, sino de España y de Europa. Porque esta es la ambición con la que se ha construido: la de dar un salto de calidad acorde con el inmenso talento musical que atesora esta tierra», ha resumido el presidente.

El Conservatorio cuenta con más de un centenar de estudiantes y 63 docentes para impartir las disciplinas de Instrumentos Sinfónicos, Flamenco, así como Producción y Gestión, distribuidas en 20 especialidades e itinerarios distintos. El edificio, con grandes dimensiones, tiene entrada principal desde el Paseo de España, se ubica en una parcela de 5.624 metros cuadrados y alcanza una superficie construida de más de 4.650 metros cuadrados. Tiene forma de ele, dispone de un gran espacio interior con vistas a los restos arqueológicos descubiertos durante su construcción (aún pendientes de poner en valor) y cuenta con un auditorio con capacidad para 295 espectadores y acceso independiente.

«Este armonioso Palacio para la Música y la Formación representa el final feliz a una reivindicación histórica de Jaén. Una deuda saldada este curso 2025-2026 y que ya disfrutan sus 243 alumnos y 64 profesores. Con él garantizamos que su alumnado disponga de recursos del máximo nivel para su formación. Y Jaén gana, además, este moderno auditorio con capacidad para unas 300 personas», ha añadido Moreno.

El proyecto de este nuevo edificio fue impulsado en la anterior legislatura de la mano de quien era entonces consejero de Educación, Javier Imbroda, quien además fue el encargado de colocar la primera piedra en marzo de 2021 de unas obras que eran muy esperadas.

Durante la visita, se ha podido escuchar la actuación de parte del alumnado en el imponente auditorio, así como la actuación del pianista Chico Pérez.

Reivindicaciones pendientes

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha aprovechado la visita del presidente de la Junta para recordar que «aún quedan pendientes algunos detalles», pero que confían en que «se vayan resolviendo». «Recuerdo cuando llegamos y tuvimos que desatascar los problemas que había en la parcela para poder cederla y que hoy estemos en este Conservatorio», ha apuntado.

Un trabajo que se realiza gracias a la «lealtad institucional de este equipo de Gobierno como se ha hecho con otros proyectos, como la Ciudad de la Justicia o el centro de salud de la Alameda, al igual que se reconoce el trabajo del Gobierno». «Aprovecho para reivindicar los proyectos pendientes que tenemos como el Distribuidor Norte, solares del casco antiguo o el tranvía y que aprovecho para recordarle al presidente de la Junta», ha añadido Millán.