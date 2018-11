Jaén en Común impulsa una nueva confluencia electoral sin partidos Miembros de Jaén en Común, en la rueda de prensa de ayer en la calle Maestra. / LIÉBANA Afirma haber trasladado la propuesta a Podemos e IU de crear un «espacio alternativo» para las municipales y que esperan que no haya problemas JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:28

«Jaén en Común no se presenta a las elecciones», sentenció ayer su junta directiva, que presentó su propuesta «abierta» de crear «un movimiento o espacio alternativo» en la capital jienense, «un nuevo proceso de confluencia de las personas, no de los partidos políticos», al igual que en 2015, cuando se creó JeC y obtuvo tres concejales. Por tanto, descarta una coalición «por arriba, porque no es la solución», con Podemos e Izquierda Unida, e invita a sus integrantes a implicarse en esta nueva confluencia. Su exportavoz municipal, Manuel Montejo, indicó que así lo han planteado a ambas formaciones, dando a entender que ha sido bien recibida y que no espera que haya «ningún problema», en el sentido de que haya varias candidaturas distintas y afines en las elecciones de mayo de 2019.

«Hablamos de un movimiento donde el protagonismo será de las personas y no de los partidos», insistió en rueda de prensa el presidente de JeC, Miguel Quesada, que reconoció que ha habido conversaciones con Podemos, sin que se haya cerrado un acuerdo para concurrir juntos.

El objetivo, añadió, es «construir un futuro digno» para la ciudad. En este sentido, ayer presentaron el manifiesto 'Jaén, sentido y común', junto a una web, para «construir en base a la experiencia acumulada y conjuntamente con otros, un movimiento popular ciudadano abierto que elabore un programa de rescate y de futuro para Jaén» y lo haga a través de «un proceso transparente».

El día 23, asamblea

Y el primer paso será una asamblea el día 23 de noviembre, en el Albergue Juvenil, para discutir los problemas de Jaén, para constituir ese movimiento «de forma soberana» y crear una estructura mínima. «Nuestro papel es impulsar ese movimiento, no dirigirlo», añadió. Quienes participen también decidirán el nombre, la candidatura y la forma jurídica que tendrá (agrupación de electores, coalición o partido), aunque JeC prefiere que no sea una agrupación de electores, como en 2015, con el fin de que «tenga continuidad más allá de las elecciones».

Quesada habló de un Jaén «estancado», con «falta de futuro y quiebra en muchos aspectos», que necesita «un revulsivo político» y un cambio en las políticas que han llevado a este «fracaso», planteando que PSOE, PP y Cs son «la alternativa inútil». Y, frente a la resignación, «generar ilusión» mediante un movimiento «popular y ciudadano, desde abajo, de todos los que apuestan por una ciudad democrática, sostenible», con servicios y que defienda los intereses de la mayoría.