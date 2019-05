Jaén no es ciudad para perros Pablo Muñoz, dueño de Pipper, en su visita ayer a la plaza de Santa María. / L. V. El proyecto Pipper on tour insiste en la necesidad de locales que permitan su entrada | Una mayor concienciación permitiría atraer turismo de familias que viajan con mascotas, reducir el abandono e integrarlas en la sociedad LAURA VELASCO Jueves, 2 mayo 2019, 23:28

En la provincia de Jaén hay 247.858 perros inscritos en el Registro Andaluz de Identificación Animal, según los últimos datos. 247.858 animales a los que fuera del hogar les cuesta encontrar locales cerrados donde acompañar a sus dueños. Restaurantes, bares, museos, oficinas... Las mascotas no son bienvenidas en una inmensa mayoría de lugares. Para facilitar su integración, que las ciudades sean referentes en turismo con caninos y evitar el abandono, Pablo Muñoz dejó su trabajo y se propuso recorrer España con su perro, Pipper, -ayudado por los patrocinadores- para concienciar sobre esta problemática. Pipper ya ha recorrido 19.000 kilómetros por 16 comunidades autónomas en una gira que arrancó en Salamanca hace un año y que se extenderá hasta el mes de junio. El proyecto ya tiene cerca de 60.000 seguidores en sus distintas redes sociales (Pipper on tour). «El objetivo es que comercios, hoteles o museos pasen del 'perros no' al 'perros educados bienvenidos'», destacó ayer Pablo Muñoz durante su visita a Jaén.

Según apuntó, en Jaén hay algunos hoteles que aceptan perros, pero el porcentaje está por debajo del 18% -media española-. Los autobuses no están adaptados - al contrario que Palma de Mallorca, donde pueden subir con correa y bozal, o Madrid, que acaba de aprobarlo-. «En bares y restaurantes, no hay locales adaptados. Como mucho alguno suelto, una anécdota para una ciudad como Jaén. En San Sebastián hay decenas de bares y restaurantes que lo permiten», apuntó.

El propulsor del proyecto cree que hay «una necesidad en España de adaptarse al marco europeo». «En países como Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia es más fácil hacer vida con las mascotas. En Italia incluso puede hacerse la compra en el supermercado con perros medianos y grandes, con carritos adaptados. En Francia pueden entrar a muchos restaurantes de cualquier categoría. Haría falta converger con Europa, a España vienen fundamentalmente miembros de estos países, así que tenemos que adecuarnos para atender esa demanda», apostilló.

Pero, ¿por qué no cala la idea de los locales adaptados para animales? Más que por legislación, es un tema de concienciación, aseguró Pablo Muñoz. «La Ley Andaluza es la más avanzada de España. Dice que los perros pueden entrar en cualquier sitio salvo que el propietario ponga una pegatina prohibiéndolo y se inscriba en un registro de la Junta. A nivel práctico, la ordenanza municipal prohibe la entrada salvo que haya zonas separadas. Podrían destinar un salón a comensales con animales, por ejemplo», aclaró.

Y es que a juicio del creador de Pipper on tour, una familia española gasta de media 1.000 euros en su perro, cantidad que aumentaría «si diéramos facilidades para que puedan ir a comer, merendar o cenar con ellos, ya que en la medida que se facilite la gente va a gastar más, como ocurre en ciertos locales de Alicante y Madrid». «Tienen menús para personas y un pequeño menú para mascotas, así que consume por partida doble y todos salen contentos. Un perro educado puede estar en cualquier parte», añadió.

Comparándola con el resto de Andalucía, Jaén sería de las menos adaptadas para perros. «En Sevilla han convertido un museo en 'dog friendly' -amigo de los animales- a raíz de la visita de Pipper. En la capital no hay ningún enclave monumental que lo permita. En Linares, se puede visitar con perros el Yacimiento de Cástulo, aunque el museo no. Hay mucho por hacer», recalcó.

Así, cree que los políticos «podían tomar nota» de cara a las Elecciones Municipales de ejemplos como Gijón, que ha creado una pegatina de 'perros bienvenidos' para los locales que quieren aceptar perros educados, informándoles y dándoles seguridad institucional. «Se ha convertido en una ciudad 'dog friendly' y con ello hacen campañas turísticas para familias que quieren viajar con sus mascotas», sugirió. Además, Pipper pretende que esta integración ayude también a acabar con las altas tasas de abandono que hay en España, «de más de 100.000 mascotas al año».

Por último, recordó la iniciativa llevada a cabo por Ayuntamientos como el de Málaga, que podría aplicarse en Jaén, por la cual han creado el 'ADN del perro', y obligan a los propietarios a registrar a la mascota con una muestra de ADN -además del microchip-. «Tiene dos beneficios: si te roban el perro y le arrancan el microchip facilita la búsqueda, ya que con una muestra sabes que es tuyo. En segundo lugar, mejora la limpieza: se toman muestras de excrementos que no han sido recogidos, y como el ADN está vinculado al propietario te llega la multa a casa. Se consigue acabar con la impunidad de quien no cumple sus labores de ciudadano y tener limpias las calles», manifestó.