Jaén cambia los lamentos por «autoestima y reivindicación»

Dejar los lamentos atrás y empezar a reivindicar, y sobre todo, a emprender. Ese es el resumen del acto de conclusiones de las 'Mesas por ... Jaén' de IDEAL, que este año se ha vuelto a celebrar dentro de la iniciativa 'Jaén por Industria' impulsada por la Diputación. En la jornada de este martes el tejido empresarial tomó la palabra para reivindicar el potencial del sector y sus posibilidades de futuro.

La mejor síntesis de la cita pueden ser las palabras que pronunció Paco Reyes, presidente de la Diputación, en las que hizo un balance muy positivo de la evolución de la industria en la provincia. «Lloramos menos. Hemos cambiado las lágrimas por la autoestima. Ese orgullo es clave en un territorio en que se reivindica, exige y reclama más justicia», manifestó.

Una metamorfosis más que palpable en la provincia, y de la que no hay mejores ejemplos que los diferentes protagonistas que han participado en las cinco 'Mesas por Jaén' celebradas a lo largo del año. Desde empresas punteras de Linares, Martos o La Carolina, hasta 'startups' de jóvenes emprendedores o centros tecnológicos como Cetemet.

En ello hizo hincapié José Luis Adán, delegado de IDEAL en Jaén, quien señaló a la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), a la Universidad de Jaén (UJA), al Parque tecnológico Geolit, a la Cámara de Comercio de Linares y las empresas exportadoras como instituciones y sociedades claves para continuar con la industrialización del territorio.

Todos modelos a seguir que han participado en las 'Mesas por Jaén' de IDEAL con la colaboración de la Diputación, y que demuestran que el éxito en Jaén no es solo posible, sino probable, si se trabaja de forma adecuada. De hecho, el propio Reyes incidió en la necesidad de visibilizar a estas empresas que se alejan del concepto de economía de ficción.

«Son gente que vive al lado de tu casa, que conoces desde que ibas al instituto o con los que te tomas unas cerveza. Ahí está la clave, en que si ellos lo han conseguido, ¿por qué tu no podrías?», aseveró Reyes.

Empresas

Tanto es así que la estrategia 'Jaén por Industria' aglutina ya a más de 240 empresas que, más allá del olivar, han consolidado el desarrollo industrial de la provincia. Lo ha conseguido en sectores tan diversos como la automoción, el plástico, la ciberseguridad, la energía o la impresión 3D, que han logrado no solo triunfar dentro de tierras jienenses, sino que han conseguido comercializar en Europa y el resto del mundo.

Ejemplos de éxito fuera del olivar. Como subrayó el presidente de la Diputación, la industria ya aporta la misma cuantía que el sector oleícola, e incluso genera más empleo. Es por ello que defendió una apuesta por un sector que genera trabajo de calidad y que arraiga a los ciudadanos a su tierra.

En los últimos tiempos hablar de desarrollo en Jaén es sinónimo de abordar la llegada del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación de Jaén (Cetedex). Sin duda un proyecto tractor con una inversión de 222 millones de euros y la previsión de crear 2.600 empleos directos, cuyo campus principal está previsto que abra las puertas a finales de 2026 y el campo de pruebas avanzadas para el 2028.

Una inversión que es fruto de la reivindicación de la ciudadanía, de la lucha porque Jaén no fuese olvidada tras descartarse la candidatura de la capital a ser sede de una de las bases logísticas del Ejército de Tierra en el marco del Plan Colce (Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército).

«Es un proyecto que genera mucha ilusión. Tendrá un impacto directo, en inversión y empleo, pero también indirecto que ya estamos notando», expresó Reyes. Utilizó como ejemplo a la empresa FMG, que ha adquirido el antiguo polvorín de Vadollano, en Linares, donde prevé invertir 10 millones de euros en una línea de fabricación de armas que actuará como importante almacén.

«El error no tiene padre ni madre, pero los éxitos tienen muchos. Lo vital es seguir trabajando por la tierra, por atraer inversión, por posicionar a Jaén como un lugar clave para iniciar un negocio. Ya estamos dejando atrás esa imagen de que aquí solo hay olivos, pero todavía nos queda mucho trabajo por delante para llegar hasta donde queremos estar», subrayó el presidente de la Diputación.