Inauguración de la jornada con Manuel Fernández y Juan Manuel Alarcón. Subde

Jaén busca sensibilizar y prevenir la violencia de género a través de las redes sociales

Nueva jornada del programa Avanzando para la Erradicación de la Violencia de Género

E. López de la Peña

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:21

Comenta

Las redes sociales pueden servir para fines peligrosos o maliciosos, como es la violencia de género. Con el tiempo ha aumentado la concienciación social respecto ... a los mensajes de acoso y que son otra forma de maltrato hacia las mujeres. Pero Jaén busca darle la vuelta y utilizarlas como método de prevención y sensibilización. Es lo que se trata en la nueva jornada del programa Avanzando para la Erradicación de la Violencia de Género, organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, y que en esta quinta edición lleva por título: 'La Violencia de Género y Violencia sexual. El poder de las Redes sociales para la sensibilización y prevención'.

