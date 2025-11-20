Jaén busca sensibilizar y prevenir la violencia de género a través de las redes sociales

Las redes sociales pueden servir para fines peligrosos o maliciosos, como es la violencia de género. Con el tiempo ha aumentado la concienciación social respecto ... a los mensajes de acoso y que son otra forma de maltrato hacia las mujeres. Pero Jaén busca darle la vuelta y utilizarlas como método de prevención y sensibilización. Es lo que se trata en la nueva jornada del programa Avanzando para la Erradicación de la Violencia de Género, organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, y que en esta quinta edición lleva por título: 'La Violencia de Género y Violencia sexual. El poder de las Redes sociales para la sensibilización y prevención'.

El encuentro, inaugurado por el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha contado con la participación de Isabel Moreno, jueza magistrada del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Jaén, quien ha impartido la ponencia titulada 'Qué es la violencia de género. Las víctimas en el centro de nuestra intervención'. Por otro lado, Ana de Blas, licenciada en Periodismo y Bellas Artes y especialista en arte y feminismo, ha desarrollado la ponencia 'Violencia sexual: Desde el observatorio a las propuestas para políticas públicas'.

Además, Tasia Aránguez, licenciada y doctora en Derecho, ha tratado el tema 'Pornografía y prostitución digital. Explotación sexual del siglo XXI'. Para concluir, Aarón Asensio Lara, creador de contenido y divulgador, ha cerrado la jornada con la charla 'Cuando el feed se convierte en aula: El poder de las RRSS contra la violencia de género y el ciberacoso'.

Delito público

Manuel Fernández ha hecho hincapié en que la violencia de género «no es un problema que afecte al ámbito privado sino que constituye un delito publico contra las mujeres, hijas e hijos y personas dependientes, que se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad». «Hablamos de violencias ejercidas sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión», decía.

«Se trata de un grave problema social que el Gobierno de España ha colocado en la centralidad de sus políticas porque los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género puesto que este tipo de violencia constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos tan fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución», ha sentenciado.

Es por ello que «tenemos la obligación y responsabilidad de adoptar medidas para hacer que esos derechos sean ejercitados por las víctimas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud».

Asesinadas

El responsable del Ejecutivo en la provincia ha incidido en que «los poderes públicos no podemos ser ajenos a las violencias machistas: desde las Administraciones Públicas tenemos una responsabilidad ineludible para favorecer la sensibilización y toma de conciencia, trabajando desde la coordinación, la cooperación y la lealtad institucional, pero igualmente, desde el conocimiento y la especialización profesional».

Hasta el día de hoy y desde enero de 2003, año en el que comienzan los registros oficiales en nuestro país, ya son 1.333 las mujeres víctimas mortales por Violencia de Género. En 2025, son 38 mujeres las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas de las que una fue asesinada en la provincia de Jaén, en el municipio de Martos.

También desde el año 2013 65 menores han sido asesinados, correspondiendo 3 de ellos a 2025, sin olvidar que en torno a 500 menores victimas han quedado en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres.