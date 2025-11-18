Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Etienne Strijp, Julio Millán, Paco Reyes y Carmen Ponce, en la presentación. Ideal

Jaén ya brinda por la Navidad con su cerveza especial Cruzcampo

Heineken España presenta la nueva edición en la fábrica que tiene en la capital, la «mejor» del grupo a nivel europeo

C. C.

Jaén

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:14

La Navidad está un poquito más cerca. Este martes se presentó la 42ª edición de la cerveza Cruzcampo Navidad elaborada en Jaén, un acto que ... se desarrolló en las instalaciones que el grupo Heineken España tiene en la capital. En él participaron el presidente de Heineken España, Etienne Strijp, la directora de Asuntos Corporativos de esta empresa, Carmen Ponce, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, entre otros.

