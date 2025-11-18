Jaén ya brinda por la Navidad con su cerveza especial Cruzcampo

La Navidad está un poquito más cerca. Este martes se presentó la 42ª edición de la cerveza Cruzcampo Navidad elaborada en Jaén, un acto que ... se desarrolló en las instalaciones que el grupo Heineken España tiene en la capital. En él participaron el presidente de Heineken España, Etienne Strijp, la directora de Asuntos Corporativos de esta empresa, Carmen Ponce, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, entre otros.

El maestro cervecero de la fábrica en Jaén de Heineken España ofreció las claves de la edición de 2025, que como cada año «marca oficiosamente el inicio de la Navidad en nuestra tierra, y es una seña más de la singularidad de nuestra gastronomía y, por qué no decirlo, de nuestro tejido productivo en la ciudad que es una tradición que cumple varias décadas puesto que desde 1982, se elabora a las faldas de nuestro castillo de Santa Catalina una cerveza especial única para celebrar las fiestas navideñas, con una receta que cambia cada año y con una producción muy limitada».

El presidente de la Diputación puso de relieve la apuesta por la sostenibilidad de esta fábrica: «Es un orgullo para la provincia contar con esta planta, que fue la primera fábrica de cervezas cero emisiones de España y la más grande de Europa», dijo Reyes.

En esta misma línea se expresó el alcalde, quien felicitó al grupo humano que trabaja en Jaén «por convertirse este año como la mejor fábrica del grupo Heineken de las 60 que la empresa tiene en toda Europa», así como por haber conseguido llevar a cabo un proceso de producción completo sólo con consumo de energía renovable y de agua responsable.