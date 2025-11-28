Jaén batió récord de PIB y turismo en 2024, según el CES provincial

Buenos resultados, aunque con deberes pendientes. Este viernes se ha presentado la 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2024', ... un documento elaborado por el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial). El texto seña a

Esta memoria pone el foco en cuatro grandes pilares para el desarrollo de la provincia: el reto demográfico, el empleo, el cambio climático y las infraestructuras. A través de sus 21 capítulos, se analiza de forma exhaustiva tanto la situación socioeconómica global durante el año 2024, como los factores que han influido en la misma, abarcando desde el tejido empresarial, el comercio, la agricultura o la industria, hasta las políticas sociales, el turismo, la cultura o las inversiones en infraestructuras.

El presidente del CES provincial, Manuel Parras, calificó el 2024 como «positivo» en términos económicos. «El Producto Interior Bruto de la economía jienense fue el que más subió en toda Andalucía, tenemos una balanza comercial positiva, es decir, el valor de los que exportamos es superior del valor de los que importamos, hemos mejorado en el turismo e incluso en las inversiones públicas».

Unos resultados nada desdeñables, máxime cuando el año anterior no había sido tan positivo, en especial en materia de inversiones, con solo 28 millones por parte de las administraciones públicas. En 2024 esta cifra se ha multiplicado casi por ocho hasta alcanzar los 237.

Parras también ha puntualizado aspectos a mejorar como las infraestructuras, «aunque tenemos noticias sobre la mejora de las energéticas que pueden ser positivas», o el reto demográfico. «El año pasado perdimos 1.500 habitantes, que es una pérdida menor de la que veníamos arrastrando desde el año 2011».

En la presentación también participó el presidente de la Diputación, Paco Reyes, quien ha puesto el acento en las oportunidades que refleja este documento para avanzar en el desarrollo de Jaén y ha felicitado al CES Provincial por la labor asesora que realizan a lo largo del año

Sobre los datos que recoge esta memoria, Reyes ha subrayado el crecimiento económico de la provincia durante 2024, con una tasa de variación anual del 12,83%, el mayor crecimiento del PIB de Andalucía. «También ha sido un año de récord en términos turísticos o desde el punto de vista de la cosecha oleícola. Datos a los que se suman las expectativas que ha generado el Cetedex para la generación de empleo y de riqueza», ha señalado Reyes.

Por último, el presidente de la Administración provincial se ha referido a los déficits que también quedan reseñados en esta memoria, si bien ha recordado el compromiso del Gobierno de España para dar respuesta a demandas históricas de la provincia como la mejora de las conexiones ferroviaria y eléctrica, o las inversiones que se van a acometer en las infraestructuras hidráulicas.