Jaén avanza «con más prosperidad» gracias a un «compromiso histórico» El subdelegado del Gobierno pone en valor las medidas del Ejecutivo central en la provincia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:54

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha presentado el balance de ecuador de Legislatura, destacando «los avances y las inversiones» que el Ejecutivo central «está impulsando en la provincia para mejorar la economía, la movilidad, las infraestructuras y la seguridad de los jienenses».

Durante la rueda de prensa, Fernández ha subrayado que «Jaén avanza con más prosperidad, fruto de un trabajo constante y responsable». «Las medidas del Gobierno han permitido una recuperación económica sostenida, la protección del empleo y un esfuerzo por amortiguar el impacto de la subida de precios, reflejando un compromiso histórico con la provincia», ha indicado.

En este sentido y en relación al acuerdo «de gran calado» adoptado este martes por el Consejo de Ministros, ha valorado que Andalucía sea la comunidad autónoma con mayor condonación de deuda, con 18.791 millones de euros, y ha pedido a la Junta de Andalucía que «deje al margen la confrontación por la confrontación» y que «reflexione sobre una medida que es buena para todos y todas, y que va a permitir contar con más recursos para sanidad y educación pública o servicios sociales dirigidos a la ciudadanía».

Fernández ha explicado que este acuerdo sobre la quita de la deuda financiera va a permitir que Andalucía pueda reducir su pasivo casi a la mitad (un 49%), «por lo que no se entiende que el Gobierno de Andalucía se oponga sólo porque esté centrado exclusivamente en su estrategia partidista contra el presidente de Pedro Sánchez».

Medidas

En primer lugar, el subdelegado ha resaltado la revalorización de las pensiones, que en Jaén alcanzan una media de 1.091 euros, beneficiando a más de 150.700 pensionistas. En particular, las pensiones de jubilación, con 86.100 nóminas abonadas y un importe medio de más de 1.250 euros, han experimentado desde 2018 un incremento del 41,96 %, con una subida media superior a 360 euros por persona.

En empleo, Fernández ha destacado el impacto positivo de la reforma laboral: «Solo en 2025 hemos registrado más de 139.200 contratos indefinidos, lo que supone un incremento superior al 1.030 % respecto a 2019. Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza ya los 236.000 ocupados, un reflejo del crecimiento sostenido del empleo en Jaén».

En protección social, el subdelegado ha resaltado que el Ingreso Mínimo Vital llega a 27.200 hogares y beneficia a 66.400 personas, mientras que más de 43.100 jienenses reciben el bono social eléctrico y térmico. «Estas medidas mejoran el poder adquisitivo y garantizan que nadie quede atrás», afirmó. También, Fernández ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en 1.134 euros mensuales, reforzando la estabilidad económica de los trabajadores y jóvenes.

También en materia económica, Fernández ha señalado que «los recursos históricos transferidos, junto con las medidas de impulso económico y de protección social, ponen de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más le conviene a la provincia de Jaén» . «Una prueba de ello sería la liquidación realizada en agosto de la cesión de impuestos estatales, que ha supuesto 357,8 millones de euros a favor del Ayuntamiento de la capital, de la Diputación Provincial y del resto de municipios jienenses incluidos en el régimen general», dice, y añade: «Esta cifra refleja la consolidación del crecimiento económico en nuestro país y es un claro indicador del efecto positivo de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en la recuperación».

En la misma línea, el subdelegado ha indicado que «a nivel provincial, hablamos de cifras históricas, y en el ámbito regional de un auténtico récord: Andalucía recibirá 27.435 millones de euros, un 9,6% más que el año anterior en entregas a cuenta. En total, la comunidad gestiona 53.800 millones más que hace siete años en materia de financiación autonómica. Sin embargo, estas cifras no se corresponden con la realidad de los servicios públicos en Andalucía, lo que repercute directamente en la provincia de Jaén».

Infraestructuras

En materia de infraestructuras, Manuel Fernández ha señalado que «el Gobierno de España ha invertido cientos de millones de euros en carreteras y ferrocarril, transformando la movilidad y la seguridad vial de la provincia».

En carreteras, se han modernizado los túneles de la A-4 en Despeñaperros y La Cantera, así como los de la A-44 en La Cerradura, La Miel y Santa Lucía, con una inversión cercana a 4 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En ferrocarril, el Gobierno de España está invirtiendo 400 millones de euros en la conexión de Jaén a la Alta Velocidad mediante el baipás de Montoro, reduciendo el viaje a Madrid a unas tres horas. Además, se destinan 130 millones de euros para modernizar la línea convencional y estaciones, y 26 millones para adaptar 11 túneles a la autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza. Además, hay que sumar un contrato de 4 millones de euros para transformar la plaza de acceso a la estación de Jaén, con nuevos pasos peatonales, zonas 'kiss & ride', aparcamientos y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Hidráulicas

En materia de infraestructuras hidráulicas, el representante del Gobierno ha señalado que «la apuesta del Ejecutivo, a través del convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación Provincial, ha puesto en marcha un Plan Urgente de Infraestructuras de Abastecimiento con una inversión total de 175 millones de euros».

Asimismo, se ha destinado una inversión adicional de más de 20 millones de euros a proyectos clave como la mejora del Sistema Víboras-Quiebrajano, la construcción de pozos en La Carolina y Vilches, y la adecuación de desagües de la presa del Giribaile. A ello se suman más de 10 millones de euros destinados a reforzar la seguridad y eficiencia energética de embalses estatales como Rumblar, Giribaile, Víboras y Zocueca.

Plan de Recuperación

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén ha destacado la transformación que vive la provincia gracias a los Fondos Europeos Next Generation. Según Fernández, «gracias a la apuesta decidida del Gobierno, Jaén ha evitado los recortes y retrocesos de crisis anteriores y hoy afronta su futuro con inversión, modernización y protección».

En concreto, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha comprometido 525 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con un impacto total que alcanza 437,31 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que se suman 87,8 millones de euros del programa REACT-UE para reforzar servicios esenciales en salud y educación.

Estos recursos, ejecutados tanto por el Gobierno central como a través de la Junta de Andalucía y entidades locales, están permitiendo avanzar en sectores estratégicos.

Cetedex

El representante del Ejecutivo en la provincia ha señalado que «el Gobierno de España impulsa de manera decidida el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) en Jaén, consolidado como un referente nacional e internacional en investigación, desarrollo e innovación». Así, ha indicado que «actualmente, el centro cuenta con más de 30 proyectos en distintas fases de licitación, que representan una inversión cercana a 100 millones de euros y posicionan a Jaén como un enclave estratégico en tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial».

Con un presupuesto inicial de 222 millones de euros y la previsión de generar hasta 2.600 empleos altamente cualificados en I+D+i, CETEDEX se centra en tecnologías duales, con especial atención a la lucha contra drones, vehículos autónomos y conectados, e inteligencia artificial.

En julio, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, lo que permitirá al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) continuar con el desarrollo del CETEDEX. Esta medida habilita 22,48 millones de euros adicionales para 2026, elevando el total de compromisos financieros a 76,87 millones de euros, garantizando así la viabilidad y continuidad del proyecto.

«En definitiva, el Gobierno de España trabaja con hechos e inversiones concretas que transforman infraestructuras, mejoran movilidad, garantizan agua y refuerzan la seguridad. Jaén está en la vanguardia de la movilidad sostenible, la cohesión territorial y la innovación tecnológica, y estas nuevas incorporaciones y proyectos consolidan un futuro más próspero para todos los jiennenses», ha concluido Manuel Fernández.