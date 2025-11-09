Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía

El Ayuntamiento de Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con el objetivo de cerrar de cara al próximo año un borrador del que será ... el primer documento de regulación de la circulación, el aparcamiento, los nuevos usos como los vehículos de movilidad personal y otros retos «para avanzar en una mayor universalidad de sistemas de transporte público y colectivo como el del taxi en el centro urbano».

Según detalla el Consistorio en una nota, el alcalde de Jaén, Julio Millán, estuvo acompañado en esta nueva reunión por la concejala de Participación Ciudadana y Seguridad, María del Carmen Angulo; el intendente jefe de la Policía Local, Luis Ojeda; el gerente de la Empresa Municipal de Servicios y Aparcamientos, Manuel Pérez, y una representación de entidades como las gremiales del taxi, Comercio Jaén, MÜY Jaén, las autoescuelas y los transportistas.

El primer edil destacó que el objetivo de estas reuniones es abrir a los distintos colectivos implicados en distintas citas para que aporten propuestas con las que conseguir una ordenanza que concilie «de la mejor manera posible» los intereses de todos los actores.

Asimismo, Millán señaló que la ordenanza debe dar respuesta al reto de diseñar un nuevo mapa de transporte público con el tranvía, motivo por el que el servicio de bus urbano «debe ser reordenado para que sea optimizado en los barrios más alejados del centro», la planificación de aparcamientos y la conciliación de intereses de vecinos, transportistas y comerciantes.

Al hilo, el regidor recordó que el Ayuntamiento espera a que el tranvía no dilate más su puesta en marcha porque «es clave rediseñar el transporte público», de tal manera que el acceso a este nuevo sistema se garantice para el mayor número de vecinos posible.

Zona de Bajas Emisiones

También concierne a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En esta, el Ayuntamiento aseguró que ya sirve «de gran ayuda» el sistema ZIT, un sistema de control de tráfico mediante fibra óptica que es capaz de predecir y dar soluciones a flujos circulatorios densos y reconducir hacia aparcamientos disuasorios y alternativas de descongestión.

Así, declaró que quieren regular un «acceso ordenado a los aparcamientos», con un nuevo mapa al que se incorporarán nuevas plazas a través de Epassa, de tal manera que facilite el trabajo del transporte colectivo en taxi y «ayuden a garantizar la calidad de vida de los vecinos y el acceso al comercio y los servicios de quienes visiten el centro».