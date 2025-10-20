Jaén alberga una reunión entre diputaciones provinciales de toda España El Palacio Provincial ha acogido un encuentro donde se ha abordado la extinción de incendios, el reto demográfico y la financiación local

El Palacio Provincial de la Diputación ha sido el escenario escogido este lunes para celebrar una reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre las que forma parte la Diputación de Jaén.

En este encuentro se han abordado numerosos asuntos de interés, entre los que destaca la extinción de incendios, la Ley de Bienestar Animal y el reto demográfico, siendo en este último donde los responsables de las administraciones provinciales se han extendido más.

Así lo ha manifestado Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, quien ha tomado parte en la reunión y que ha querido destacar el papel «fundamental» de las diputaciones en España, «especialmente para los pequeños y medianos municipios, ya que las economías de escala que vamos aplicando permiten ayudar y colaborar con las localidades de menor población»

En esta comparecencia, el máximo responsable de la Administración provincial jienense ha agradecido a los responsables de este órgano de la FEMP que «hayan elegido la ciudad de Jaén para celebrar esta reunión de la comisión, que es una de las más importantes de la FEMP y que desde el año 2016 viene recorriendo distintos territorios de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país».

Reyes ha efectuado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a este foro, en la que también han intervenido la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y los presidentes de las diputaciones de Almería y Sevilla, Javier Aureliano García y Javier Fernández, presidente y vicepresidente a su vez de esta comisión.

Puntos de encuentro

En el mismo sentido se ha manifestado María José García Pelayo, quien ha subrayado la importancia de «buscar puntos de encuentro entre todas las fuerzas políticas». También ha aseverado que el desarrollo de la sesión ha sido «muy útil por los asuntos de interés para los ciudadanos, que son los mismos en todos los puntos de España».

El presidente de la Diputación de Sevilla ha señalado que la comisión ha servido para hacer un diagnóstico político y técnico de los problemas que se presentan en clave local a medio y largo plazo, «tales como la conservación de carreteras, la gestión del agua y la energía, la sanidad o el propio reto demográfico».

Por su parte Javier, Aureliano García ha calificado de «necesario y cercano» el papel que desempeñan las instituciones provinciales en la vertebración territorial. Además, ha insistido en la necesidad de actualizar el modelo de financiación local para adaptarlo a las competencias de las pequeñas administraciones.

Misma posición sostiene Reyes, quien ha recordado que la financiación local «no se ha actualizado desde el año 2002». «Muchas veces hablamos y nos echamos a nuestras propias espaldas competencias que no son nuestras, responsabilidades a las que es imposible dar respuesta desde las administraciones provinciales, dado el presupuesto con el que contamos», ha concluido Reyes.