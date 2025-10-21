Jaén acogerá en junio un congreso internacional que liga aceite de oliva y salud Sus efectos beneficiosos centrarán este foro científico que alcanza su sexta edición de la mano de la UJA y la Diputación

Jaén Martes, 21 de octubre 2025

La provincia de Jaén volverá a situarse a la vanguardia en la investigación de los efectos beneficiosos que genera el consumo de aceite de oliva para la salud humana con la celebración de la sexta edición del Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva, Olivar y Salud los días 11 y 12 de junio de 2026. El Instituto de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén organiza esta cita con el patrocinio de la Diputación de Jaén.

Este foro científico reunirá en Jaén a algunos de los investigadores y profesionales de la salud más prestigiosos, a nivel nacional e internacional, para abordar temas como los últimos avances del impacto del aceite de oliva como alimento rico y beneficioso, la cultura nutricional y la gastronomía. En este sentido, el congreso volverá a contar con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Miguel Angel Martínez-González como director científico.

Las temáticas abordarán, por un lado, los efectos beneficiosos del AOVE para la salud de las personas mediante la prevención del cáncer y de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, así como el retraso del envejecimiento. Y, por otro, el impacto del olivar en la salud global, a través de su incidencia en la sostenibilidad y el cambio climático. Además, se abordarán otros aspectos importantes relacionados con el consumo y la comercialización de los aceites de oliva, la nutrición saludable y la dieta mediterránea.

El programa de esta nueva edición, variado y multidisciplinar, incluirá a su vez una jornada específica dedicada a la presentación de los hallazgos más recientes sobre la prevención de enfermedades crónicas del siglo XXI, con especial atención al papel de la metabólomica en el estudio de la dieta mediterránea.

Fortalecer

«Queremos fortalecer, desde Jaén y para el mundo, la investigación y la divulgación científica sobre los aceites de oliva y la salud, para seguir siendo una referencia mundial en este importante ámbito. Por eso, siempre vamos a liderar iniciativas como esta«, aseguró el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, en la presentación de este congreso junto con el presidente de la Diputación, Paco Reyes, y el director del Instituto de Investión en Olivar y Aceites de Oliva de la UJA, Juan B. Barroso.

Paco Reyes, por su parte, recordó que dado que la provincia de Jaén es «la principal productora de aceite de oliva y también la principal productora de aceite de oliva de calidad del mundo, tenemos que estar también a la cabeza de todo lo que se refiere a la investigación, a la innovación en torno al aceite de oliva y al olivar. Y para ello ahí está nuestra universidad con la mano tendida, en colaboración permanente con la Diputación Provincial».

Este congreso ya se celebró en Jaén en los años 2004, 2008, 2018, 2021 y 2024.