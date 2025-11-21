Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Jaén aborda los perfiles de contratación para Cetedex

Imefe se reúne con INTA para profundizar en los detalles de la oferta de empleo público

E. L.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Representantes del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) han mantenido un encuentro para ... profundizar en los detalles de la oferta de empleo público (OEP) vinculada al al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), así como en la identificación de perfiles profesionales existentes en la ciudad de Jaén para este proyecto del Ministerio de Defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  3. 3 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  4. 4

    Un cómic que te deja 'En vela'
  5. 5 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  6. 6 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno
  7. 7 Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas
  8. 8

    La trashumancia recorre más de 500 kilómetros en busca de los verdes prados de Vilches
  9. 9 Los presupuestos de la capital «supondrán la mayor subida de impuestos de la historia»
  10. 10 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén aborda los perfiles de contratación para Cetedex

Jaén aborda los perfiles de contratación para Cetedex