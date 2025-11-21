Jaén aborda los perfiles de contratación para Cetedex

Representantes del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) han mantenido un encuentro para ... profundizar en los detalles de la oferta de empleo público (OEP) vinculada al al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), así como en la identificación de perfiles profesionales existentes en la ciudad de Jaén para este proyecto del Ministerio de Defensa.

La reunión, presidida por el concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García, ha servido para abordar los perfiles de funcionarios que serán convocados, presumiblemente, en el mes de diciembre, en grupos a partir de la categoría C1.

La oferta será mixta, de defensa y ciencia, e incluirá tanto procesos de concurso-oposición como de oposición libre, con la previsión de incorporar también puestos de personal investigador funcionario de las escalas de los OPI (Organismos Públicos de Investigación) dentro de los perfiles que se convocarán.

Durante el encuentro, García ha explicado que el Imefe se ha ofrecido a «contribuir a que esta oferta de empleo público llegue al mayor número posible de personas interesadas en Jaén y su entorno, colaborando en la identificación de los perfiles locales y en la adaptación de la formación a los requisitos técnicos que plantea el Cetedex».

En este sentido, el Imefe no actuará como agencia de colocación para las oposiciones, sino como «aliado estratégico» para mapear el talento existente en la ciudad, orientar a las personas interesadas y ajustar la oferta formativa a las competencias demandadas.

Referencia

El Ayuntamiento ha ofrecido al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial el uso de espacios en las dependencias de El Banco para facilitar el desarrollo de esta colaboración, convirtiendo este edificio en un punto de referencia para la coordinación técnica, la información a la ciudadanía y la conexión entre el tejido social y económico de Jaén y las necesidades del Cetedex.

García ha subrayado también que, de cara a asegurar el mejor encaje posible entre los requisitos de los puestos y la realidad profesional de Jaén, se ha mantenido contacto con el general Haro, con el fin de «afinar al máximo la identificación de perfiles y garantizar que esta OEP suponga una verdadera oportunidad para el talento local y para la consolidación de Jaén como sede de un proyecto estratégico como es Cetedex».