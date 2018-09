Iuvenes dum sumus

No es lo que tenga uno por detrás si no lo que le queda por delante. Está bien que cantemos el gaudeamus igitur en esta parada y fonda del primer cuarto de siglo pero lo mejor está por venir para la Universidad de Jaén. Eso espero y deseo, amigo Medina, que las nieves del tiempo no sólo plateen las sienes de los rectores que han sido y serán sino que el tango les anime, con éxito, al giro entrecruzado de sueños, trabajo y objetivos. Que esa música de arabescos y entrelazos gardelianos no acabe en Cambalache.

Ojalá queden fuerzas y bríos para afrontar lo que tiene que venir porque el campus de Las Lagunillas aún se tiene que seguir ganando los créditos de su matrícula anual. La evaluación es continua y las materias troncales u optativas o de libre configuración siempre serán objeto de examen. La UJA ya tiene sus primeros 25 años. Ha ganado crédito social, académico y político. Pero esto no significa nada aún siendo mucho. Ahora que se celebra la efeméride habría que aprovechar para soplar las velas de la tarta cumpleañera con tanta fuerza para que sigan cayendo muros y viejas paredes.

En esta provincia tan huérfana de liderazgos no estaría de más que la institución académica diera un paso adelante y se convirtiera en punta de lanza, en cabeza de puente y avanzadilla para generar la esperanza y el dinamismo que tanto necesitamos. En la UJA está la fuerza de la juventud de sus alumnos, la fuerza del conocimiento de sus catedráticos y profesores, la fuerza de su cualificado personal y el empuje de una institución que hace de la universalidad su razón de ser. No basta con validar y sellar conocimientos. Miles de orlas y títulos han terminado colgados en despachos muy lejos de aquí. El capital humano, el mejor formado de estos últimos años, se sigue marchando fuera de nuestro mapa.

La Universidad tiene todo el futuro por delante. Entre sus alumnos, profesores y personal administrativo y de servicios seguro que se encuentran algunas de las personas que comienzan a poner cascabeles a tanto gato suelto que tenemos por aquí. Seguro que entre toda la gente que conforma la comunidad universitaria están esos líderes que necesitamos para que señalen los caminos más adecuados para transitar de cara a los próximos 25 años como mínimo. Iuvenes dum sumus.