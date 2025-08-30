Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lugar de los hechos.

Investigan a un tractorista como presunto responsable de un incendio en Linares

El suceso tuvo lugar en julio y el fuego afectó a una superficie de algo más de 10 hectáreas

E. L.

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:33

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía está investigando al presunto responsable de un incendio forestal ocurrido el pasado 20 de julio en unas antiguas instalaciones militares en la localidad jienense de Linares.

Según ha informado la Junta en una nota, los hechos ocurrieron minutos después de las 13:00 horas en el paraje conocido como Estación Vadollano, momento en el que se inició un incendio en el pastizal del terreno de lo que antiguamente fue una instalación militar, actualmente abandonada y sin uso.

Efectivos del Plan Infoca movilizaron rápidamente medios de extinción y, tres horas más tarde, consiguieron acabar con el fuego, que terminó afectando a una superficie de algo más de 10 hectáreas.

Posteriormente, agentes de medio ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), adscritos a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), realizaron una inspección ocular de carácter técnico y determinaron en su informe pericial que el origen del siniestro forestal se debió a una chispa procedente de un tractor oruga, cuyo tubo de escape carecía de matachispas.

Precisamente, ese día había estado realizando trabajos de acondicionamiento del lugar, a pesar de que el índice de riesgo de incendios era extremo.

A la vista de los hechos, agentes de la Unidad de Policía Adscrita identificaron y tomaron declaración como investigado al operario que conducía la referida maquinaria, informando de ello a la autoridad judicial mediante el pertinente atestado policial por si ésta considera oportuno exigir a la misma responsabilidad penal y/o civil.

