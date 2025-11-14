Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil acceden a la casa incendiada. Pepe Marín

Investigan el origen del incendio que acabó con una niña fallecida en Las Gabias, cuya familia es de Jaén

Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrirse camino e intentar rescatar a la pequeña, pero desgraciadamente sus esfuerzos resultaron en vano

Sandra Martínez
Pepe Moreno
Carlos Morán

Sandra Martínez, Pepe Moreno y Carlos Morán

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

Un incendio en una vivienda de Las Gabias dejó un trágico balance en la tarde del jueves. Una niña de tres años, cuya familia es ... procedente de Jaén, perdía la vida al quedar atrapada en el interior de la vivienda, que quedó arrasada por las llamas en muy poco tiempo. Pasaban unos minutos de las cinco de la tarde, cuando el 112 de Emergencias recibió las primeras llamadas y alertaba a los Bomberos de Granada. Un fuego asolaba una vivienda de la calle San José del municipio gabirro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

