Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca

Un vecino de Lopera, de 37 años de edad, ha fallecido esta madrugada a raíz de las heridas producidas por un presunto ataque con arma blanca. La Guardia Civil asume la investigación y se ha aplicado el protocolo judicial.

El Centro Coordinador de Emergencias del 112 Andalucía recibió una llamada a las 00:20 horas de un familiar de la víctima en la que alertaba de que un joven herido se estaba desangrando en su domicilio. Según ha trascendido, la víctima era el mayor de tres hermanos.

Los efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona agredida cuando llegaron al lugar de los hechos. Efectivos del Instituto Armado investigan las causas que han provocado la muerte del vecino. A mediodía de este domingo, la alcaldesa de Lopera informaba sobre el incidente a los representantes de los grupos políticos.