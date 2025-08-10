Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del edificio del Cuartel de la Guardia Civil de Lopera. REDES SOCIALES
Suceso

Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca

La víctima tenía 37 años y ha quedado activado el protocolo judicial

R. M.

JAÉN

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:37

Un vecino de Lopera, de 37 años de edad, ha fallecido esta madrugada a raíz de las heridas producidas por un presunto ataque con arma blanca. La Guardia Civil asume la investigación y se ha aplicado el protocolo judicial.

El Centro Coordinador de Emergencias del 112 Andalucía recibió una llamada a las 00:20 horas de un familiar de la víctima en la que alertaba de que un joven herido se estaba desangrando en su domicilio. Según ha trascendido, la víctima era el mayor de tres hermanos.

Los efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona agredida cuando llegaron al lugar de los hechos. Efectivos del Instituto Armado investigan las causas que han provocado la muerte del vecino. A mediodía de este domingo, la alcaldesa de Lopera informaba sobre el incidente a los representantes de los grupos políticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La pretendida puesta en valor del Camino Eufrasiano toma otro impulso
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca
  3. 3 La asociación Ameco lucha con un proyecto que las aves urbanas no caigan en la ciudad
  4. 4 Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad
  5. 5 Dos personas detenidas en Linares por un presunto delito de tráfico de drogas
  6. 6 La Plaza Vieja se mueve a ritmo de batucada
  7. 7

    «Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera»
  8. 8

    Armenia y Azerbaiyán sellan la paz en la Casa Blanca
  9. 9

    «Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera»
  10. 10 Dos personas detenidas en Linares por un presunto delito de tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca

Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca