Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. IDEAL

Investigan a un menor en La Carolina por conducir sin carné y subirlos a redes sociales

El joven fue grabado por el propietario del vehículo, también investigado como cooperador necesario

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 19 de agosto 2025, 12:46

La Guardia Civil ha investigado a un menor de edad por un delito contra la seguridad vial después de que apareciera en un vídeo publicado en redes sociales conduciendo en La Carolina un coche sin tener el obligatorio carné. Según ha informado este lunes el Instituto Armado, el menor conducía un vehículo de alta gama por la localidad jienense, mientras era grabado en vídeo con el teléfono móvil por el acompañante y que después fue publicado en redes sociales.

Una vez que llegó a conocimiento de la Guardia Civil, se inició en la correspondiente investigación para identificar a las personas implicadas, el vehículo utilizado y lugar donde se produjo el hecho. Se pudo averiguar que la persona que acompañaba al menor y que lo estaba grabando era el propietario del vehículo, quien fue también investigado por el mismo delito contra la seguridad vial, en calidad de cooperador necesario.

La Guardia Civil ha señalado que no es el único caso de este tipo detectado en la provincia de Jaén, ya que, recientemente, otro menor fue sorprendido cerca de Andújar conduciendo un ciclomotor sin el correspondiente permiso de conducción. Ambos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Jaén.

La actuación ha estado a cargo de miembros del Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico y comenzó gracias a la colaboración ciudadana, que hizo llegar las citadas imágenes a través del portal colabora@guardiacivil.org.

