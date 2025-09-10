Investigan a un hombre de 64 años por cuatro incendios en Andújar Un testigo lo habría visto en el lugar de origen del fuego, que no era de tránsito común, y lo consideró «un poco extraño»

E. López Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Un hombre de 64 está siendo investigado por componentes del Equipo Roca de la Guardia Civil en Andújar como presunto autor de cuatro delitos de incendios no forestales cometidos en la zona denominada Cortijada Los Barrios, del término municipal iliturgitano.

La investigación se inició tras varias denuncias interpuestas en dependencias de la Guardia Civil de Andújar y Bailén, con motivo de una serie de incendios que se estaban produciendo entre los meses de mayo y julio en casas de campo en la zona denominada Cortijada Los Barrios, de Andújar, sufriendo daños en árboles frutales, cableado eléctrico, tuberías de riego, contadores de agua, pasto y trastero de aperos.

Tras las gestiones practicadas por los Agentes encargados de la investigación, y después de tomar declaración a varios testigos, llegaron a la conclusión de que el presunto autor debía ser un vecino de la zona conocedor de la misma, el cual había sido visto por un testigo en el lugar donde comenzó a arder uno de los incendios, por lo que le resultó «un poco extraño» verlo, al no ser un lugar de tránsito común de personas.

Por estos motivos, se procedió a tomar declaración como investigado al sospechoso, que está siendo investigado como presunto autor de cuatro delitos de incendio, remitiendo las diligencias al Juzgado de Guardia de los de Andújar.