Investigan la explotación de temporeros pagándoles menos de la mitad del jornal Un jornalero trabajando en la recogida de la aceituna. / IDEAL CCOO recaba pruebas para denunciar casos en zonas de Alcalá la Real, Alcaudete y, menor medida, Úbeda, y solicita colaboración MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 21 diciembre 2018, 01:20

No es una práctica común, en absoluto, y cada vez lo es menos, pero siguen existiendo casos, según denuncian los sindicatos. Inmigrantes ilegales contratados como jornaleros pagándoles menos de la mitad de lo establecido por convenio para recoger aceituna, unos 20 o 25 euros al día. «Se están aprovechando de temporeros inmigrantes, sobre todo, en la zona de Alcalá la Real, Alcaudete y, en menor medida, cerca de Úbeda», confirmaba ayer a este periódico Francisco Cantero, secretario general de CCOO en Jaén. Hace unos día incluso estuvo presente en el lugar para conocer de primera mano la situación. «No tenemos ninguna denuncia firme pero estamos recabando datos y vamos a denunciar porque estamos ante un claro abuso de explotación laboral. Es un delito en toda regla. No son casos aislados. Animamos a que lo denuncien», añade, ya que el desconocimiento y, sobre todo, el miedo suele impedir que los afectados o su entorno lo hagan.

CCOO avanza que acudirá, en cuanto reuna suficientes «elementos probatorios sólidos», a la Inspecion de Trabajo «e incluso la Guardia Civil». El sindicato recuerda que cuenta con un traductor de árabe y de francés para facilitar la denuncia de los inmigrantes afectados.

Cantero admite que le han «llamado alcaldes y hasta empresarios que son afiliados nuestros. Es algo muy grave, explotación de seres humanos». El primer editl de Alcalá la Real, en declaraciones a este periódico, ponía ya la lupa sobre esta situación el pasado lunes: «hay que denunciar a quienes están contratando a esta gente por debajo de los salarios conveniados porque eso sí roba trabajo a los alcalaínos, a la gente de la Sierra Sur, de Jaén o de cualquier otro ámbito; si hay algún empresario que está pudiendo contratar a alguien, aquí en Alcalá por 60 euros en cifras redondas según el convenio y al final acaba contratando algún inmigrante por 20 o 25 euros está cometiendo un doble delito: no dar trabajo al que tiene cerca y eso es un delito moral y el otro, que además de moral, es legal que es incumplir las leyes laborales y es dar trabajo a gente por debajo del salario».

Inspecciones en marcha

CCOO subraya que se echan en falta «muchos más medios de inspectores y subinspectores, estamos por debajo de la media andaluza y muy por debajo de la nacional, porque es un fraude también a la Seguridad Social, y también hay intermediarios incluso que sacan dinero a costa de eso. Algunos de su país o de aquí que ofrecen cuadrillas por mucho menos dinero de lo que les corresponde por convenio. La Guardia Civil tambien necesita más medios, no pueden controlar todos los tajos», lamenta.

«Siempre hay empresarios desaprensivos que utilizan la necesidad de esta gente», señala el secretario general de la Federación de industria y trabajadores agrarios de UGT en Jaén, Antonio Marcos. El sindicato no tiene por escrito ninguna denuncia, pero sí posibles 'avisos' en la zona. «No es cosa de este año, venimos denunciándolo desde hace muchos años. Les dan la mitad de salario y mucho es y ya de alojamiento ni hablamos», apostilla.

Las inspecciones de trabajo en los tajos ya han comenzado, según informan desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén, sin que se haya constatado hasta ahora ninguna irregularidad de esta índole. Son veintidos los equipos de inspección, compuestos por doce inspectores y diez subinspectores. La campaña pasada hubo 350 controles laborales en la provincia de Jaén y no se detectó ni una irregularidad en la contratación.

Las importantes sanciones establecidas, más altas de ser un extranjero sin permiso de trabajo, con cerca de seis mil euros por trabajador, tienen un elevado carácter disuasorio. Desde las asociaciones agrarias se considera que, en caso de que suceda, «esa práctica la puede hacer un loco, no un empresario». «Imagínate un accidente de una persona que no esté dada de alta, es una ruina, o si te pilla la inspección. Desde Asaja lo rechazamos y aconsejamos que no se les ocurra, no compensa», explica su portavoz, Luis Carlos Valero.

Y lo opuesto, cobrando más

«Aquel al que le estén pagando menos o sepa de quién paga menos lo que tiene que hacer es denunciarlo. El que está en la dificultad se entiende, es difícil, pero un vecino o el que se entere», apostilla el secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, que apunta a que en esta campaña está sucediendo justo lo contrario. «Sí sabemos de casos que se está pagando incluso de más. Hay mucha aceituna y es un año de lo contrario, de pagar más de lo que pone el convenio, porque hay zonas en que no se encuentran temporeros», subraya, especialmente técnicos, con experiencia y mano de obra cualificada.