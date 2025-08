Investigadores de la UJA lideran un proyecto sobre educación bilingüe inclusiva

Jesús Jiménez Jaén Sábado, 2 de agosto 2025, 20:19 Comenta Compartir

Para alcanzar la excelencia en la educación bilingüe inclusiva, investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) liderarán el proyecto IBEQuA, que tiene como objetivo el diseño y la validación empírica del primer marco europeo de garantía de calidad para la educación bilingüe inclusiva.

El proyecto IBEQuA (An Inclusive Bilingual Education Quality Assurance Framework: Ensuring Quality CLIL for all), está financiado con 250.000 euros por la Unión Europea y proporcionará a todos los agentes implicados en los programas bilingües indicadores científicamente válidos para medir la calidad de un programa bilingüe y para guiarles en su correcta implementación.

La investigación se pondrá al servicio de la práctica docente mediante el diseño de un manual interactivo de buenas prácticas bilingües, dos repositorios de vídeos con recomendaciones y casos de éxito, una serie de podcasts con agentes clave en educación bilingüe y un curso de formación de profesorado.

Divulgativo

El proyecto también se distingue por su carácter divulgativo: el uso de redes sociales y de las principales plataformas de podcasts para compartir ejemplos de buenas prácticas que emanen de los resultados de la investigación acercará la ciencia a la ciudadanía.

Los socios del proyecto incluyen a las Universidades de Viena, Leiden, Örebro y Nicosia, además de importantes instituciones en América del Norte y del Sur, Japón y Australia, con el fin de que el marco de garantía de calidad tenga un cariz verdaderamente internacional. Asimismo, destaca la participación en el proyecto de tres universidades de la Alianza Europea NEOLAiA (Jaén, Örebro y UNIC), lo que contribuirá a reforzar los lazos de este importante consorcio europeo.

La IP del proyecto, la catedrática de Filología Inglesa de la UJA María Luisa Pérez Cañado, destaca las importantes sinergias que se crearán con los socios. «Es un privilegio poder continuar trabajando en pro de nuestra Alianza a través de este nuevo proyecto, que nos permitirá crear, por primera vez, un marco común para garantizar la calidad de cualquier programa bilingüe, reforzando nuestros estándares de excelencia y contribuyendo con garantías científicas a la internacionalización».

Sobre la obtención de la financiación, hay que tener en cuenta que la tasa de éxito de estos proyectos ha sido de tan solo un 11%, con un total de 29 proyectos financiados. Este mismo grupo lideró, de 2018 a 2021, el proyecto ADiBE (Attention to Diversity in Bilingual Education), el primero de estas características en ser financiado con la UJA como líder.