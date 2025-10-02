De 18 a 23: los investigadores de la UJA más citados del mundo En dos años la Universidad incrementa el número de profesionales que aparecen en el prestigioso ranking de Stanford

A. C. Jaén Jueves, 2 de octubre 2025, 14:03

Un total de 23 investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén (UJA), pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, se encuentran entre los más citados del mundo durante el año 2024, según recoge la séptima edición del Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists, publicado por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos). En tan solo dos años, la UJA ha incrementado el número de investigadores más citados mundialmente, pasando de 18 a los 23 actuales, según informó este jueves la institución académica.

En concreto son Luis Martínez López, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Francisco Jurado Melguizo, catedrático de Ingeniería Eléctrica; María Luisa Pérez Cañado, catedrática de Filología Inglesa; Marcos Tostado Véliz, profesor contratado doctor de Ingeniería Eléctrica; María del Mar Contreras Gámez, profesora contratada doctor del Área de Ingeniería Química; Rosa M. Rodríguez Domínguez, profesora titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Miguel Delgado Rodríguez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública; Eulogio Castro Galiano, catedrático de Ingeniería Química; Mohamed Ebeed, profesor visitante de Ingeniería Eléctrica; Meisam Mahdavi, investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica; Antonio M. Gálvez del Postigo Ruiz, catedrático de Microbiología; Hikmate Abriouel Hayani, catedrática de Microbiología; Dolores Eliche Quesada, catedrática de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalurgia; Jesús de la Casa Hernández, catedrático de Ingeniería Eléctrica; Juan Bautista Barroso Albarracín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular; Francisco Charte Ojeda, profesor titular de Informática; Eulogio J. Llorent Martínez, profesor titular de Química Analítica; Matías Reolid Pérez, profesor titular de Estratigrafía; Agustín Aibar-Almazán, profesor titular de Fisioterapia; Rafael del Pino Casado, profesor titular de Enfermería; David Moreno González, investigador Ramón y Cajal de Química Analítica; Juan Miguel Martínez Galiano, catedrático de Enfermería; y Joaquín Abolafia, profesor titular de Zoología.

Por otro lado, teniendo en cuenta toda la carrera investigadora, el ranking identifica a un total de 12 investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén. Se trata de, además de los citados anteriormente Francisco Jurado, Luis Martínez, Miguel Delgado, Antonio Gálvez, Juan B. Barroso, Eulogio Castro, Rosa Rodríguez y Jesús de la Casa Hernández: Antonio A. Moya, catedrático de escuela universitaria de Física Aplicada, Antonio Molina Díaz, catedrático de Química Analítica, Juan F. García Reyes, catedrático de Química Analítica, y Eduardo Fernández Fernández, profesor contratado doctor de Tecnología Electronica.

El rector, Nicolás Ruiz, afirma que «su excelencia es la clave de este impacto» mientras que la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA, María Victoria López, destaca que la presencia de jóvenes talentos investigadores en este ranking asegura el «liderazgo» de la Universidad en la generación de «conocimiento de vanguardia».