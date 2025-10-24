Inversión sin precedentes de la Junta en Jaén para aprovechar el agua El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, detalla en un desayuno informativo de IDEAL una inversión de 34 millones para proyectos de tres comunidades de regantes

Una apuesta sin precedentes por el agua y el futuro de Jaén. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural invertirá 34,6 millones de euros en tres proyectos de comunidades de regantes de Jaén dentro del Plan RegadíA. Así lo ha detallado el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, en un desayuno informativo organizado por IDEAL este viernes y que ha contado con la colaboración de Caja Rural de Jaén.

Concretamente, los de las comunidades de regantes del Pantano de Rumblar; la del sector V y subsector I de la zona media de las Vegas del Guadaquivir, y la del sector VIII de las Vegas Altas del Guadalquivir. El plazo para la presentación de los proyectos se cerró el pasado 30 de septiembre.

El primero de estos proyectos (el de la Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar) recibirá 15 millones de euros para la sustitución del sistema de riego actual por inundación, que se encuentra obsoleto y con excesivas pérdidas de agua.

El segundo de ellos recibirá 17,15 millones de euros para una modernización integral con la sustitución de la red existentes de canales y acequias, en muy mal estado. El tercero obtendrá 2,52 millones de euros para las obras de la red de riego, la instalación eléctrica de baja tensión, telecontrol, toma del río y estación de bombeo.

Además, Fernández-Pacheco ha detallado que la Consejería ejecutará siete proyectos de las comunidades de regantes de la provincia de Jaén declarados de interés de la Comunidad a través del Plan PARRA. Se trata de un programa de actuaciones dotado con 165 millones de euros para la construcción de terciarios en las depuradoras y también las conducciones necesarias para llevar esa agua regenerada hasta las comunidades de regantes en todas y cada una de las provincias de Andalucía.

Aunque aún permanece abierto el plazo de solicitudes para este plan, el consejero ha asegurado que «se van a priorizar en el listado definitivo los proyectos de las comunidades de regantes de Jaén». En concreto, son siete los proyectos de las seis comunidades, ubicados en los municipios de Úbeda, Torre del Campo, Bélmez de Moraleda, Cazorla, Linares y Alcalá la Real (este último cuenta con dos).

Estos proyectos, no obstante, deberán cumplir los criterios que se recogen en las bases del Plan y contar con la concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), «organismo al que solicitamos que acelere la tramitación de estos expedientes», ha señalado Fernández-Pacheco, quien ha aseverado esperar que no haya ningún impedimento al respecto en ninguna de las dos cuestiones.

Las comunidades de regantes pueden presentar hasta el próximo 30 de noviembre los proyectos a financiar. La Junta tiene constancia de que ya hay unos 40 de comunidades de regantes repartidos por toda Andalucía interesados por importe de 176 millones de euros y «posiblemente sean más».

Respecto a al presa de Siles, que ya ha cumplido diez años de su inauguración «sin que salga una sola gota de agua para los agricultores», el consejero mostró la mano tendida de la Junta de Andalucía para dar respuesta a la demanda de los agricultores de la comarca de la Sierra de Segura. «Hace falta que el Gobierno de España articule el mecanismo de financiación. Desde la Administración autonómica estamos dispuestos a encontrar una solución»

Inversión en depuración

También en materia de aguas, Fernández-Pacheco ha destacado que la Junta ha invertido desde 2019 casi 190 millones de euros en obras de depuración declaradas de interés de la Comunidad en la provincia de Jaén. En este periodo se han finalizado 25 obras en municipios como Úbeda, Arjona, La Carolina, Martos, Guarromán, La Guardia de Jaén, Vilches, Campillo del Río, Jabalquinto o Torredonjimeno, entre otros.

En 2010 se declararon de interés de la Comunidad la realización de unas 300 actuaciones de depuración en toda la Comunidad. «De esas 300, 62 son de Jaén». En siete años hemos finalizado 25, mientras que de 2010 a 2018, sólo se ejecutaron dos: en Alcaudete y Baeza, por lo que este Gobierno «ha multiplicado por 12 el ritmo ejecutor».

Según ha añadido el consejero, se están ejecutando en estos momentos 18 obras de depuración por 70,6 millones de euros, a las que se suman otras siete actuaciones en licitación por 31,3 millones, y 37 proyectos redactados o en redacción por más de cuatro millones de euros.