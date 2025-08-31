Intervención arqueológica en la villa romana Cortijo de Los Robles El Ayuntamiento adjudica a Calderón SL el contrato para las excavaciones que tendrán lugar desde septiembre

Las excavaciones arqueológicas para dar vida a la villa romana del Cortijo de Los Robles ya están adjudicadas y más cerca de llevarse a cabo en Marroquíes Bajo, donde está destinada la construcción del Centro de Innovación del Olivar.

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato de Cultura, Turismo y Fiestas, informa de la adjudicación a la empresa jienense Construcciones Calderón SL el contrato para la intervención arqueológica preventiva en el solar.

La mesa de contratación del Consistorio jienense ha adjudicado estos trabajos por un importe de 158.631 euros, indicó el Ayuntamiento en un comunicado. El plazo de ejecución será de cuatro meses, una vez se formalice el contrato y las obras están previstas que comiencen a lo largo del mes de septiembre.

El proyecto, que contempla la puesta en valor de la almazara romana del Cortijo de Los Robles, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

La concejala de Turismo, María Espejo, señaló que «este contrato, adjudicado a Construcciones Calderón SL, tiene como objetivo definir las condiciones mínimas técnicas que han de regir y establecer los trabajos para la intervención arqueológica preventiva en este solar ubicado en el barrio del Bulevar y que está destinado a la construcción del Centro de Innovación del Olivar».

«Junto a él se levantará el conjunto arqueológico de la Villa Romana de Los Robles, dentro del ámbito de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos», detalló al respecto.