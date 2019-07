Un interno agrede con patadas, puñetazos y mordiscos a tres funcionarios de la cárcel de Jaén Los hechos se originaron cuando le indicaron que debía de limpiar las zonas comunes que por turno le correspondía junto a más internos E. P. JAÉN Lunes, 29 julio 2019, 13:10

La sección sindical de Acaip-UGT del centro penitenciario de Jaén ha denunciado la agresión por parte de un interno a tres funcionarios, recibiendo uno de ellos una mordedura en el bíceps.

Los hechos, según indican en un comunicado, tuvieron las 20,00 horas, cuando un interno del módulo 6 fue informado por el funcionario del módulo que debía de limpiar las zonas comunes que por turno le correspondía junto a más internos.

En ese momento, recoge el escrito sindical, empezó a insultar a los funcionarios en «gran estado de excitación». «Ante la gravedad de los insultos, amenazas por parte del interno los funcionarios tuvieron que reducirlo no sin antes mostrar una gran resistencia activa profiriendo patadas y puñetazos». Finalmente lograron esposarlo y llevarlo al departamento de aislamiento.

Como fruto de este suceso, tres funcionarios tienen varias contusiones en dedos, muñecas y uno de ellos recibió un mordisco del interno al intentar reducirlo. Debido a que la mordedura es en el brazo, se ha activado el procedimiento para los accidentes de trabajo con riesgo biológico por si el interno tuviera algunaenfermedad contagiosa. En dicho protocolo se estipula que durante seis meses el trabajador deberá de realizarse analíticas para descartar el contagio.

Se da la circunstancia de que este interno fue expulsado del departamento de la UTE (unidad terapeútica educativa) por no cumplir las normas del programa de desintoxicación de drogas a su ingreso y del módulo 4 por dar positivo recientemente en cannabis tras «una semana complicada por la entrada de estupefacientes a través de las comunicaciones de vis a vis y de permisos que regresaban al centro».

Desde ACAIP-UGT esperan que la dirección del centro «actúe en consecuencia y proponga al centro directivo el primer grado penitenciario al interno ya que no se puede consentir estas agresiones a los empleados públicos penitenciarios».

Una vez mas, desde el sindicato se incide en que los empleados públicos penitenciarios no tienen la condición de agentes de la autoridad por lo que estas agresiones «prácticamente sólo son sancionadas con días de aislamiento a los internos agresores y no tienen repercusión a nivel penal por no tratarse de atentado contraagente de la autoridad».