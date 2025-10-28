Un intento de asesinato en Córdoba acaba con tres detenidos en Jaén Dos víctimas resultaron heridas, una de ellas con un impacto de bala en la cabeza y otra con una lesión en una pierna

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a tres personas como presuntas partícipes de un delito de asesinato en grado de tentativa ocurrido en Córdoba en mayo de 2024. Además, se han imputado a otras tres por su presunta participación en el hecho delictivo.

Según informa la Policía en una nota, los hechos tuvieron lugar en mayo de 2024 en la barriada del Sector Sur de Córdoba, cuando varios individuos, portando armas de fuego, efectuaron disparos contra los ocupantes de un vehículo. Como resultado, dos de las víctimas resultaron heridas, una de ellas con un impacto de bala en la cabeza y otra con una lesión en una pierna.

Tan pronto tuvieron conocimiento de lo ocurrido, lideraron la investigación los agentes especializados de la Policía Nacional, en la que se determinó que el vehículo utilizado en el ataque había sido sustraído en marzo del año 2024 en la provincia de Jaén. Después de varias pesquisas, los investigadores localizaron el turismo calcinado dos días después en una localidad de dicha provincia, con el propósito de eliminar cualquier prueba que les vinculase con lo ocurrido.

Más identificados

Dada la complejidad de la investigación, ésta se prolongó durante más de un año, estableciendo un dispositivo policial que les llevó a la provincia de Jaén, culminando con la identificación de tres personas implicadas en los hechos. Finalmente, y tras su detención como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa, pasaron a disposición de la autoridad judicial.

Además, se ha identificado a otras tres personas, miembros de un mismo clan familiar, por su participación en los hechos, quienes han sido oídas en declaración ante el juzgado que instruye la causa.