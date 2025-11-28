Intensa humareda cerca de la avenida de Andalucía por el incendio de un coche
El Teléfono de Emergencias 112 confirma que no habría ningún herido
Enara López de la Peña
Jaén
Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:57
Susto a primera hora de esta tarde cerca de una de las vías principales de la capital jienense. En la calle Doctor Federico del Castillo, ... sobre las 16:30 horas, los vecinos avistaban una gran columna de humo y escuchaban «petardos» como de «pequeñas explosiones» que han hecho saltar todas las alarmas.
El Teléfono de Emergencias 112 recibía los avisos de inquietud de los jienenses y hasta el lugar se ha movilizado unidad sanitaria móvil, bomberos, Policía Local y Nacional. Por el momento, confirman que no hay ningún herido y que el origen sería un coche estacionado.
En estos momentos los bomberos actúan para sofocar las llamas y evitar en la medida de lo posible que se extienda a más vehículos. A pocos metros está la Universidad Popular y el Hospital Universitario de Jaén. Son varios los curiosos que se mantienen a distancia y observan cómo trabajan los profesionales, con una situación que está ya controlada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión