Intensa humareda cerca de la avenida de Andalucía por el incendio de un coche

Susto a primera hora de esta tarde cerca de una de las vías principales de la capital jienense. En la calle Doctor Federico del Castillo, ... sobre las 16:30 horas, los vecinos avistaban una gran columna de humo y escuchaban «petardos» como de «pequeñas explosiones» que han hecho saltar todas las alarmas.

El Teléfono de Emergencias 112 recibía los avisos de inquietud de los jienenses y hasta el lugar se ha movilizado unidad sanitaria móvil, bomberos, Policía Local y Nacional. Por el momento, confirman que no hay ningún herido y que el origen sería un coche estacionado.

En estos momentos los bomberos actúan para sofocar las llamas y evitar en la medida de lo posible que se extienda a más vehículos. A pocos metros está la Universidad Popular y el Hospital Universitario de Jaén. Son varios los curiosos que se mantienen a distancia y observan cómo trabajan los profesionales, con una situación que está ya controlada.