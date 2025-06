«Cada insulto, agresión o acoso es un ataque a la libertad y a la convivencia»

86 personas sufrieron algún tipo de discriminación por su orientación sexual o identidad de género en la provincia de Jaén entre enero de 2023 y ... junio de 2024, pero solo cinco de ellas interpusieron denuncia. Estos datos se pusieron este viernes sobre la mesa en el acto institucional organizado por la Diputación de Jaén con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se conmemora cada 28 de junio, al que se sumó el Ayuntamiento, la Federación Arco Iris, la Plataforma Orgullo Jaén, asociaciones y representantes de instituciones y sindicatos, entre otros.

Durante el acto se condenaron las violencias LGTBIfóbicas y se mostró apoyo al joven jienense que el pasado 20 de junio sufrió una «brutal agresión homofóbica» tras el pregón y la fiesta del Orgullo celebrada en la capital. Una jornada reivindicativa que este año coincidió con el 20º aniversario de aprobación de la ley del matrimonio igualitario en España.

La vicepresidenta segunda, Francisca Medina, insistió en que el Orgullo no es solo una fiesta, sino «memoria, lucha y dignidad». «Detrás de cada cifra hay una persona que sufre. Cada insulto, agresión o acoso es un ataque a la libertad, a la dignidad y a la convivencia. No más ocultación, no más miedo, no más odio. Se lo debemos a esas 86 víctimas visibles en nuestros registros», dijo Medina, quien incidió en el trabajo que se está realizando desde la Diputación para la puesta en marcha de un plan LGTBI.

A. C.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, leyó la declaración institucional en la que la Administración provincial reivindicó el papel de los gobiernos locales en la promoción de entornos «seguros, inclusivos y respetuosos» en los que la diversidad sea comprendida como un valor compartido que enriquece la vida en comunidad. «Es fundamental reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al colectivo LGTBI, como agente de transformación social, garantizando su participación activa en la elaboración y evaluación de las políticas públicas», añadió, a la vez que consideró «esencial» que las instituciones actúen con determinación frente a los discursos que promueven la intolerancia, «estableciendo mecanismos eficaces para prevenir y abordar posibles situaciones de discriminación».

En este acto se dejó constancia de que la mitad de la víctimas LGTBI de agresiones físicas, sexuales o verbales registradas no denuncia estos incidentes debido principalmente al miedo o a la falta de confianza en los procedimientos institucionales.

La compañía Esphera Teatro cerró el acto con una actuación titulada 'Tu nudo, tu libertad'.