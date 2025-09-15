Instalan placas fotovoltaicas en seis colegios públicos

Más eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Jaén, a través del área de Mantenimiento Urbano, ha instalado ya placas fotovoltaicas en ... las cubiertas de edificios municipales en seis colegios públicos. En concreto, que estén lista o en fase final estarían los centros María Zambrano, con 234 módulos; Martín Noguera, 188 módulos; Alfredo Cazabán, 246; Gloria Fuertes, 242; Cándido Nogales, 231, y el Serrano de Haro.

«El Ayuntamiento de Jaén está concienciado con la eficiencia energética y prueba de ello es la instalación de estas placas fotovoltaicas», resume el concejal del área, Javier Padorno. De hecho, en total, se han impulsado más 800 kilovatios, «siendo la potencia instalada en los colegios de 600 kilovatios». «De esta manera se disminuye notablemente el consumo de energía en la factura de electricidad», añade Padorno. Así, a las ya en marcha, se suman otros cuatro centros públicos de la capital en los que ya se estaría preparando su puesta en marcha. En concreto, se tratan del colegio San José de calasanz, con 112 módulos; el Alcalá Venceslada, con 74, y el de Navas de Tolosa, con 73, según confirma el Ayuntamiento a este periódico.

Mejoras

«El trabajo en todos los colegios públicos es constante y sostenido en el tiempo. Por ello, a esta mejora hay que sumar también el mantenimiento de las cubiertas y las reparaciones que ya se están impulsando de distinta índole y que se unen a las obras de fontanería, carpintería y albañilería en todos los colegios públicos», sentencia el concejal de Mantenimiento Urbano.