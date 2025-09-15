Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada del colegio Alcalá Venceslada, en la capital, uno de los que tendrá placas. IDEAL
Obras públicas

Instalan placas fotovoltaicas en seis colegios públicos

Desde Mantenimiento Urbano también se preparan para la puesta en marcha en los centros de San José de Calasanz, Alcalá Venceslada y Navas de Tolosa

Manuela Millán

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:31

Más eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Jaén, a través del área de Mantenimiento Urbano, ha instalado ya placas fotovoltaicas en ... las cubiertas de edificios municipales en seis colegios públicos. En concreto, que estén lista o en fase final estarían los centros María Zambrano, con 234 módulos; Martín Noguera, 188 módulos; Alfredo Cazabán, 246; Gloria Fuertes, 242; Cándido Nogales, 231, y el Serrano de Haro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Jaén no encuentra el gol ante el Extremadura
  2. 2 Empate técnico
  3. 3 Gran afluencia al Sup Paddle Surf Festival celebrado en el Encinarejo
  4. 4 El aviso de Meteored por los grados que se pueden alcanzar esta semana en Andalucía
  5. 5

    Una promesa escondida tras la historia de la pequeña Manuela
  6. 6

    Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA
  7. 7

    Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA
  8. 8 El Real Jaén no encuentra el gol ante el Extremadura
  9. 9 2.000 personas menos en las listas de espera para operarse en la provincia
  10. 10

    «La llave que abre la puerta a la vida»: defensa de la investigación contra el cáncer en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Instalan placas fotovoltaicas en seis colegios públicos

Instalan placas fotovoltaicas en seis colegios públicos