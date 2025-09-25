Instalación en Puente de la Sierra de tres aparatos biosaludables y una mesa de ping-pong

R. I. Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mantenimiento Urbano, ha instalado tres aparatos biosaludables para la práctica de ejercicio físico en el Puente de la Sierra, junto al campo de fútbol del barrio, como ya anunció el Consistorio tras la demanda de los vecinos.

De hecho, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que «se trata de una petición largamente demandada por los vecinos y vecinas, por la asociación del Puente de la Sierra y por la Asociación Cultural y Deportiva también del Puente de la Sierra» y que «con esta intervención se recupera y transforma un espacio que estaba muy degradado» con suciedad, contenedores, hojas de árboles y ramas caídas e incluso coches aparcados sin ningún orden, de manera que se ha ordenado toda la zona y se ha colocado una valla para delimitar el espacio de los vehículos con el espacio que se va a dedicar a estos juegos saludables.

Junto a estos elementos, también se ha colocado una mesa de ping-pong que ya está siendo utilizada por los vecinos y vecinas del barrio durante todo el día y, con la instalación de estos tres juegos saludables, se completa esta zona destinada al deporte y al ocio para toda persona que lo quiera disfrutar y que abarca todas las edades, desde los pequeños hasta los mayores, que pueden encontrar en estos aparatos «una motivación para mejorar su bienestar y su condición física con los beneficios que aporta la práctica de ejercicio al aire libre».

Todos al ping-pong

Por su parte, el vicepresidente de la asociación de vecinos Puensi y representante de la asociación deportivo cultural 'Puente de la Sierra', Miguel Hernández, ha mostrado su agradecimiento por la instalación de estos aparatos de gimnasia y porque el Ayuntamiento «está atendiendo las demandas de la asociación y mejorando, con sus intervenciones, este entorno de la ciudad».

«Estos nuevos equipamientos «no solo promueven la práctica del deporte, sino que favorecen la convivencia vecinal en torno a este espacio; tanto es así, que incluso los niños optan por jugar en lugar de pasar su tiempo usando los teléfonos móviles, como ha sucedido gracias a la instalación, también por parte del Ayuntamiento, de la mesa de ping-pong en esta misma superficie», resume.

El representante vecinal ha añadido que la mesa de ping-pong «registra un uso masivo tanto por parte de las personas que residen en el Puente de la Sierra como por aquellas que tienen en este enclave su lugar de estancia para el periodo estival».

Temas

Miguel Hernández