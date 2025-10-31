Inspectores de trabajo en el tajo para velar por los derechos de los temporeros en Jaén

Inspectores de trabajo en el tajo para prevenir la contratación irregular y promover el respeto a los derechos de los trabajadores del sector agrario. Con ... el inicio de la campaña de recogida de la aceituna, tal como se ha destacado en dispositivo especial de seguridad, ejecutará el plan anual de inspecciones en las explotaciones agrícolas, con el propósito de verificar el cumplimiento de la legislación laboral, de la Seguridad Social y de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Así, entre los aspectos a verificar se encuentran la prevención de riesgos laborales, las condiciones de trabajo, la regularidad en la contratación y el uso seguro de la maquinaria.

Ha sido uno de los temas tratados en el dispositivo especial coordinado por la Subdelegación del Gobierno en Jaén con motivo de la campaña de recogida de aceituna, que también contempla un incremento de la presencia policial -Guardia Civil y Policía Nacional- en las zonas rurales para velar por la seguridad.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha presidido este viernes la reunión de coordinación de los dispositivos de seguridad y control laboral durante la campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén donde han participado los máximos responsables de la Guardia Civil y de Policía Nacional.

El subdelegado ha informado que «la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén ha implementado un dispositivo de seguridad especial, en el que intervendrán todos los efectivos disponibles, para prevenir y perseguir los delitos cometidos en el ámbito rural durante la campaña oleícola».

Este dispositivo de seguridad de la Guardia Civil realizará labores de prevención, con un mayor incremento de la vigilancia en el los tajos y en los lugares de compra, y también de investigación, a través de las unidades de Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos ROCA, ubicados en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura, que trabajan en la provincia y que están diseñados para combatir específicamente la delincuencia en el campo.

Campaña 2024/2025: 10 detenidos, 145 investigados y 235.000 kilos recuperados El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha recordado que en la anterior campaña 2024/2025, la Guardia Civil logró recuperar más del 62% de la aceituna sustraída, lo que supuso que de los 377.132 kilos robados, se recuperaron un total de 235.064 kilos. Además, en cuanto a delitos producidos, los agentes alcanzaron una tasa de esclarecimiento del 49,76%, junto a un resultado de 213 delitos de sustracción de aceituna registrados, con un total de 145 personas investigadas y diez personas detenidas. El dispositivo de seguridad de la Guardia Civil llevó a cabo un total de 560 inspecciones en olivares, almazaras y cooperativas.

Del mismo modo, están previstos refuerzos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), del Escuadrón de Caballería y del servicio aéreo en caso de ser necesario. Además, la Guardia Civil ha dotado a su dispositivo de vigilancia de medios aéreos, con la incorporación de helicópteros y drones con capacidad de visión nocturna, lo que permitirá una vigilancia más efectiva de las zonas rurales.

Policía Nacional

Paralelamente, la Policía Nacional ha diseñado un operativo específico para las ciudades en las que tiene competencias -Jaén, Úbeda, Linares y Andújar- con el objetivo de garantizar la seguridad en los puntos de recepción y transporte de la aceituna.

En este caso, los agentes de policía realizarán visitas directas a los tajos, vigilancias en los accesos a los puntos de recepción del fruto, controles en los transportes y despliegues específicos en materia de extranjería en toda la provincia.