Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno de Jaén. Subde

Inspectores de trabajo en el tajo para velar por los derechos de los temporeros en Jaén

El dispositivo especial de seguridad por la campaña de la recogida de aceituna contempla un incremento de la presencia policial

E. López de la Peña

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:47

Comenta

Inspectores de trabajo en el tajo para prevenir la contratación irregular y promover el respeto a los derechos de los trabajadores del sector agrario. Con ... el inicio de la campaña de recogida de la aceituna, tal como se ha destacado en dispositivo especial de seguridad, ejecutará el plan anual de inspecciones en las explotaciones agrícolas, con el propósito de verificar el cumplimiento de la legislación laboral, de la Seguridad Social y de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
  3. 3 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  4. 4 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  5. 5 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  6. 6 El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo
  7. 7 La hora de Marc Casadó
  8. 8 Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»
  9. 9 La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos de Granada
  10. 10 La ministra Sara Aagesen conoce proyectos ligados a la transición ecológica en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inspectores de trabajo en el tajo para velar por los derechos de los temporeros en Jaén

Inspectores de trabajo en el tajo para velar por los derechos de los temporeros en Jaén